Lavoro: 19 annunci per che cerca un impiego

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Cameriere

Ristorante cerca cameriere/a con esperienza

● Autista pat. C e CQC

Siamo alla ricerca di un autista con pat.c e CQC per svolgere attività di raccolta rifiuti. Si offre contratto di 38 ore settimanali. Disponibilità a lavorare su turni e anche nelle festività.

● Cercasi personale per prosciuttificio

Azienda alimentare specializzata nella lavorazione prosciutti stagionali in Sala Baganza cerca personale da inserire nel suo organico con o senza esperienza già acquisita.

● Stagista studio legale Studio legale associato sede di Parma ricerca laureande-laureandi in giurisprudenza o praticanti avvocati per attività di stage. Requisiti richiesti Buona volontà, voglia di imparare ed età non superiore ai 29 anni.

● Bando selezione per graduatoria idonei - contratto apprendistato - profilo amministrativo gestionale Bandita selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi con profilo amministrativo-gestionale. La figura selezionata sarà inquadrata nell’area amministrativa – gestionale e destinata prioritariamente allo svolgimento delle seguenti attività: collaborare alla gestione dei servizi amministrativi per gli alloggi pubblici di erp e di ers e all’assolvimento degli adempimenti connessi con i relativi contratti di locazione occuparsi della ricezione del pubblico presso le sedi aziendali e negli sportelli decentrati. occuparsi della tenuta del centralino telefonico partecipare alle assemblee condominiali collaborare alla gestione amministrativa degli affari istituzionali dell’ente e della segreteria generale.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta entro non oltre le ore 12.00 del giorno 09/09/2022.

● Addetto macchine CNC

Si ricerca "addetto alla macchine CNC" a Sorbolo Mezzani per realizzazione prodotti a disegno e verifica qualità, uso macchine a controllo numerico CNC FANUC o Citizen. Possibilità di crescita professionale imparando a piazzare le macchine e scrivere programmi.Conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura.

● macchinista addetto stampa Azienda in Vicofertile specializzata nella produzione di etichette autoadesive cerca n. 1 macchinista addetto stampa. Offresì contratto full time Anche con prima esperienza

● Architetto Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa (1-3 anni di esperienza) per collaborazione relativa a progettazione architettonica, urbanistica, pratiche catastali, rilievi, redazione computi metrici. Sono richieste: laurea specialistica in architettura, buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative. Sono richieste: laurea specialistica in architettura, buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative. (1-3 anni di esperienza)

● Agente immobiliare Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo? Nota agenzia immobiliare di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita professionale. Avrai la possibilità di imparare una professione piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a 360 gradi. Il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamente un compenso elevato. Cosa ti offriamo? - sei mesi di formazione retribuita più provvigioni - l'opportunità di imparare una professione e di intraprendere una carriera di successo fin da subito - la possibilità, dopo i primi sei mesi, di raggiungere via, via un compenso sempre più

elevato commisurato alle tue competenze. Requisiti richiesti: Diploma di maturità Patente di guida e mezzo proprio Non è necessaria esperienza

Annunci Agenzia per il Lavoro

GiGroup

● SALES ASSISTANT

La risorsa sarà inserita all’interno di una boutique di un importante Brand della moda Lusso.

Si occuperà di vendita assistita al cliente e di tutte le attività legate al punto vendita: attenzione all'accoglienza e consulenza al cliente, riordino e sistemazione dello spazio vendita e del magazzino e riassortimento.

Gradita la provenienza dal contesto luxury.

Saranno altresì valutate candidature junior interessate al Retail Luxury.

È richiesta una BUONA conoscenza della LINGUA INGLESE.

Buono standing, solarità, conoscenza ed interesse per il settore moda e lusso completano il profilo.

Luogo di lavoro Fidenza (PR)

● OPERAIO/A ALIMENTARE

La risorsa sarà inserita all’interno di una importante realtà del settore alimentare.

Si occuperà di seguire il processo produttivo della materia prima, inserito/a in uno dei reparti richiesti tra il Salumificio, inserimento corde o reparto pelatura.

Gradita pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore alimentare.

E’ richiesta buona manualità e predisposizione al lavoro. Si offre inserimento diretto in azienda.

Luogo di lavoro Collecchio (PR)

● CARRELLISTA

La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini situati sulla provincia di Parma per conto di importante azienda cliente del settore logistico.

Si occuperà della movimentazione della merce attraverso l’utilizzo del carrello elevatore, carico/scarico, picking e stoccaggio della merce.

E’ richiesta esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore,

possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore secondo l'ASR del 2012 in corso di validità, dinamicità e flessibilità.

Disponibilità a lavorare su orario spezzato sulla giornata o sui tre turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato.

Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.

Luogo di lavoro: Parma e provincia

● ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO

La risorsa verrà inserito in un contesto multinazionale e avrà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti meccanici che verranno installati in alcuni dei più prestigiosi edifici di tutto il mondo e confrontarsi con progetti e lavorazioni in costante sviluppo tecnologico

Le figure ricercate verranno inserite nel comparto produttivo dedicato all’assemblaggio di pezzi e componenti meccanici.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione maturata presso aziende produttive (meccaniche o metalmeccaniche), dimestichezza con l’utilizzo di avvitatori, cacciaviti, trapani e strumenti di officina, ottima manualità.

Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedi al venerdi, con disponibilità al sabato.

Offriamo contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Contratto collettivo Metalmeccanica industria, 14 mensilità, integrativo aziendale, premi di produzione, ticket mensa e welfare

Sede di lavoro: Colorno (Parma)

● GiGroup seleziona per aziende del territorio del settore metalmeccanico:

ADDETTI AL MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Le risorse si occuperanno di assemblaggio e montaggio di particolati meccanici di impianti industriali e saldatura.

Requisiti:

- Esperienza in attività di assemblaggio e montaggio meccanico

- Capacità di lettura del disegno meccanico

- Disponibilità al lavoro su giornata o su turni

- Gradito diploma di perito meccanico o diploma tecnico

Zona: Parma e Provincia

Durata: assunzione diretta c/o azienda cliente