All’Ulivi apertura dell’anno scolastico e consegna della palestra rinnovata

Domani, giovedì 1 settembre, dalle ore 9, al liceo “Giacomo Ulivi” di Parma il Presidente della Provincia Andrea Massari e il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina parteciperanno, con il Dirigente scolastico Giovanni Brunazzi, alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico per la sezione quadriennale, e consegneranno ufficialmente alla scuola la palestra rimessa a nuovo.

“Questo anno scolastico, dopo i due anni di pandemia, parte con un grande segnale di fiducia e di nuovo ottimismo – dichiara il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – Restituiamo all’edificio scolastico uno spazio importante, completamente rinnovato, un risultato concreto dell’impegno della Provincia, attenta a mettere studenti e insegnanti nelle migliori condizioni possibili, compatibilmente con le risorse disponibili.”

“Questo intervento è teso a garantire innanzitutto la sicurezza di ragazzi e docenti, ma abbiamo prestato anche grande attenzione a tutelare il valore architettonico e di memoria dell’edificio, tema su cui la scuola stessa è stata molto sensibile in questi anni.” afferma il Presidente della Provincia Andrea Massari

I LAVORI ALLA PALESTRA DEL LICEO ULIVI Si tratta di un intervento di miglioramento sismico, per un investimento complessivo di 800 mila euro finanziati dal Ministero dell’Istruzione attraverso i MUTUIBEI. L’intervento ha previsto: il consolidamento diffuso delle murature, con asportazione dell’intonaco e successiva realizzazione ex novo, il rifacimento completo della copertura della palestra con collocamento di un nuovo controsoffitto, il rifacimento completo della copertura di collegamento del corridoio tra palestra e spogliatoi, il consolidamento del cornicione e del cordolo perimetrale, per mantenere le connotazioni dell’impianto originario sulle fronti della palestra.

I lavori erano stati aggiudicati nel marzo 2021, all’impresa RTI PEVIT srl di Baselga Di Pine’ (TN) e alla GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO arl di Napoli. Progettista e direttore dei lavori l’ing. Claudio Ferrari, Coordinatore della sicurezza il geom. Simone Rossi, Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli I lavori sono stati consegnati il 22 aprile 2021, ma subito sospesi per non disturbare le lezioni, dato che le finestre dovevano restare aperte per il COVID, e sono stati ripresi ad anno scolastico terminato. Il cantiere è proseguito poi più a lungo del previsto per problemi di reperimento del materiale. I lavori sono terminati il 25 maggio 2022

ALTRI LAVORI: RIMOZIONE AMIANTO PRESENTE NELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO La Provincia ha partecipato al bando Regionale FCS 2014-2020 “Piano di Bonifica Amianto nelle scuole”, ottenendo 71 mila euro per la rimozione delle piastrelle viniliche del pavimento dell’Ufficio Personale del Liceo Ulivi. I lavori sono stati eseguiti nel mese di luglio, per arrecare il minor disagio possibile all’attività didattica e amministrativa. Oltre alla rimozione e smaltimento della pavimentazione presente, la Provincia ha finanziato, con risorse proprie (non comprese nel finanziamento regionale), la nuova pavimentazione e il tinteggio della stanza