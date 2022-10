Nel progetto Corda debutta quest’anno il corso di latino: al via il 15 novembre

Debutta quest’anno il corso di lingua latina nell’ambito del progetto CORDA (Cooperazione per l'Orientamento e la Riduzione delle Difficoltà di Accesso), nato come iniziativa di orientamento per studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado che intendono intraprendere uno dei corsi di studio dell’Università di Parma.

Dall’anno accademico 2017-2018 il progetto, inizialmente nato all’interno dell'ex Dipartimento di Matematica, è stato esteso all’area umanistica con corsi di lingua inglese. A questi si aggiunge dall’a.a. 2022-2023 anche quello di lingua latina, organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali – DUSIC dell’Università di Parma in collaborazione con il Liceo Classico-Linguistico “Romagnosi” di Parma.

Responsabile del corso di latino per l’Ateneo è Simone Gibertini, docente di Lingua e letteratura latina.

Il corso CORDA di latino prenderà il via martedì 15 novembre. È rivolto alle studentesse e agli studenti del IV o V anno delle scuole secondarie di II grado della provincia di Parma, che nel proprio percorso di studi non abbiano mai affrontato lo studio del latino ma che vogliano eventualmente iscriversi a corsi di laurea in materie umanistiche.

Dall’anno scolastico 2018-19 il progetto CORDA può essere fatto valere anche come Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento: l’Università di Parma, infatti, è un ente abilitato alla certificazione del PCTO per le scuole convenzionate.

Caratteristiche del corso di latino:

- 40 ore;

- max. 25 studenti per corso;

- programma: conoscenze di base di grammatica e di sintassi della lingua latina;

- docenti del Liceo Classico-Linguistico “Romagnosi” di Parma;

- supervisione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali – DUSIC dell’Università di Parma;

- inizio: martedì 15 novembre 2022.



Info e iscrizioni

Liceo Classico-Linguistico "Romagnosi"

prof.ssa Lorenza Reverberi | mail: lorenza.reverberi@liceoromagnosi.edu.it

Modulo di iscrizione on line: https://forms.gle/FaFiQRmyD76BfDXQ9