Dal 1 marzo test Invalsi per chi farà la maturità, ad aprile le medie. Niente test in seconda superiore

Partono dal 1 marzo i test Invalsi per l’ultimo anno delle scuole superiori: a confermarlo all’ANSA è la presidente dell’Invalsi, Anna Maria Ajello, che ieri ha incontrato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. «Il ministro ci ha subito ricevuti ed ha confermato la necessità di avere dei dati per decidere le politiche scolastiche -ha spiegato Ajello - ma non ci ha detto nulla sull'uso rispetto all’esame di maturità».

Ad aprile poi partiranno i test nelle terze medie mentre non si faranno nella seconda superiore in modo da concedere più tempo alle prove dell’ultimo anno e disporre più agevolmente delle sale con i pc in cui distribuire i ragazzi. A maggio si faranno le prove alle elementari, come già previsto.

Invalsi mette anche a disposizione dal 1 settembre solo su base volontaria dei test iniziali di tipo 'diagnosticò, per valutare cioè gli apprendimenti e le possibili lacune, «è un servizio in più che offriamo», conclude Ajello.