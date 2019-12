L'Ateneo di Parma al vertice delle università italiane

È stato pubblicato nei giorni scorsi il Decreto del Ministro Lorenzo Fioramonti con cui si concede all’Università di Parma l’accreditamento delle sedi e dei corsi in seguito alla visita dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) dello scorso aprile.

L’ANVUR ha assegnato all’Ateneo il punteggio di 7.88, il più alto finora conseguito dagli atenei italiani che sono stati accreditati, collocandolo in “Fascia A”, la più elevata tra le quattro previste (corrispondente a un giudizio “Molto positivo”, unico Ateneo ad aver raggiunto tale riconoscimento in ambito regionale).

«Le valutazioni espresse dalla Commissione di Esperti Valutatori» – si legge nel Rapporto finale approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR lo scorso 9 ottobre - «tengono conto degli obiettivi autonomamente prefissati dall’Ateneo, della loro coerenza con le potenzialità iniziali, degli strumenti adottati e dei risultati conseguiti. Sulla base di tali valutazioni e della documentazione disponibile, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha deliberato una proposta al MIUR di accreditamento con livello A, corrispondente al giudizio MOLTO POSITIVO con punteggio finale pari a 7,88. In base a tale valutazione si propone quindi l’Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente». L’Ateneo è stato infatti accreditato per cinque anni accademici (dal 2019-20 al 2023-24) e i corsi di studio per tre, fino all’a.a. 2021-22.



