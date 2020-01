Scoprire e sostenere giovani talenti: al via il progetto per 100 laureandi e laureati in Emilia Romagna e in Sicilia

Anche a Parma, capitale italiana della Food Valley, arriva il progetto “Let's Talent”, rivolto a 100 giovani studenti universitari tra i 21 e i 28 anni degli Atenei dell'Emilia Romagna e della Sicilia. Per tutti i laureandi delle sezioni di marzo e luglio 2020, e per i laureati del 2019 in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie, imprenditorialità e qualità per i sistemi agroalimentari, ingegneria ambientale e chimica, biologia, sicurezza degli alimenti ed eventuali altri corsi di laurea compatibili con le finalità del progetto, sarà infatti possibile partecipare ad un bando di selezione per un percorso di orientamento finalizzato alla realizzazione di 20 stage svolti nelle più prestigiose industrie conserviere di eccellenza della Sicilia e dell'Emilia Romagna. L'iniziativa promossa dall'Istituto Italiano Fernando Santi, presieduto da Luciano Luciani, in collaborazione con la Ssica (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari) e con gli Atenei dell'Emilia Romagna e l'Università di Palermo, è finanziata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obiettivo del progetto, della durata di 24 mesi, è quello di promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo e l'auto-imprenditorialità di giovani talenti nel settore delle tecnologie ambientali e dell'agricoltura sostenibile, per mezzo di azioni integrate di orientamento e consulenza. Oltre a fornire ai destinatari strategie e tecniche adeguate per affrontare i cambiamenti del tessuto produttivo e del mondo del lavoro in continua evoluzione. Il percorso di orientamento rivolto a 100 studenti selezionati prevede le seguenti attività: -Comunicazione orientativa (un giorno per 4 ore) -percorsi di autovalutazione ( due giorni di 4 ore ciascuno) -colloqui individuali e di gruppo (due giorni di 4 ore ciascuno e un giorno per 1 ora) -laboratorio di ricerca attiva del lavoro (due giorni di 4 ore ciascuno) -seminari di orientamento al lavoro (due giorni di 4 ore ciascuno) -consulenza all'auto-imprenditorialità (due giorni di 4 ore ciascuno) Al termine di questo percorso saranno redatti, per tutti i partecipanti, dei dossier personali, che saranno valutati da un'apposita Commissione di esperti per individuare i 20 soggetti (talenti) da inserire nelle maggiori aziende di comparto delle due regioni per lo svolgimento dello stage individuale della durata di due mesi per un totale di 200 ore. I tirocinanti saranno selezionati dall'Istituto Italiano Fernando Santi che si occuperà anche del percorso di formazione e orientamento al lavoro. Mentre a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività progettuali. La selezione dei 20 talenti per lo stage conclusivo di eccellenza avverrà compatibilmente con la partecipazione ai tirocini extracurriculari promossi dalle università dell'Emilia Romagna e della Sicilia, dagli enti di formazione partners che aderiscono al progetto e da altre strutture accreditate. La domanda di ammissione al progetto dovrà pervenire, redatta in carta semplice, entro il 28 gennaio 2020 e dovrà contenere: -una copia del documento di identità -codice fiscale -certificato di residenza -curriculum studiorum La domanda dovrà quindi pervenire per mezzo di raccomandata A/R, brevi manu, o inviata per pec all'indirizzo iifs@pec.it presso la sede legale dell'Istituto Italiano Fernando Santi in via Simone Cuccia 45 -90144 Palermo oppure presso la sede operativa dell'Emilia Romagna in via San Carlo 22- 40121 Bologna. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede di Palermo al numero 091/588719 e quella di Bologna al numero 051/3512842. Oppure collegarsi ai siti www.iifs.it e www.iifsemiliaromagna.it .

