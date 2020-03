All'Università di Parma via agli esami on line

L'Università di Parma dà il via agli esami on line. Questo il comunicato dell'ateneo:

"A seguito della proroga della sospensione delle attività didattiche frontali disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell’infezione da Coronavirus COVID-19, l’Università di Parma ha deciso di percorrere la strada degli esami on line.

La modalità a distanza, per la quale sarà utilizzata la piattaforma “Teams”, non potrà essere impiegata per gli esami che prevedono lo svolgimento di una prova pratica o, necessariamente, scritta. La decisione in merito alle modalità di sostenimento degli esami compete comunque ai docenti, anche in considerazione alle peculiarità dei diversi insegnamenti e in accordo con le indicazioni formulate a livello di Dipartimento".