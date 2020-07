A “UniPr On Air” Pietro Beccari parla di moda e Covid-19

Si parlerà della moda ai tempi del coronavirus nel prossimo appuntamento di “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma ha ripreso “Facciamo conoscenza” dopo l’emergenza COVID-19.

Dopo Enrico Giovannini, Andrea Occhipinti e Romano Prodi tocca ora a Pietro Beccari, Presidente e CEO di Christian Dior Couture, Alumnus dell’anno 2018 dell’Università di Parma. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Ateneo. Beccari converserà con Sara Martin, docente di Storia e critica del cinema e Direttrice del CAPAS, e Chiara Vernizzi, docente di Disegno.

Il CEO di Dior parla della risposta del settore dell’alta moda nel periodo del lockdown. La riprogettazione delle sfilate, il tema della stagionalità delle collezioni, la necessità di costruire un rapporto sempre più stretto con l’artigianato e le piccole imprese locali, rafforzano la direzione - già intrapresa da tempo dalla maison - della sostenibilità e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube e sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air” https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Lunedì 20 luglio il chimico Vincenzo Balzani, accademico dei lincei, professore emerito dell’Università di Bologna, sarà intervistato da Francesco Sansone, docente di Chimica organica all’Università di Parma. Giovedì 23 luglio protagonista dell’incontro sarà la psicologa sociale Elisabetta Camussi, docente dell’Università di Milano Bicocca e componente del Comitato di esperti in materia economico-sociale per la task force di fase 2 nominato dalla Presidenza del Consiglio, che dialogherà con Tiziana Mancini, docente di Psicologia sociale all’Università di Parma, e con Chiara Vernizzi. Chiude la rassegna giovedì 30 luglio il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, intervistato dal Rettore Paolo Andrei.