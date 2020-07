Il ministro Gaetano Manfredi chiude “Unipr on Air”

Sarà il Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi a chiudere giovedì 30 luglio “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma ha ripreso “Facciamo conoscenza” dopo l’emergenza coronavirus: una serie di interviste online a personalità di rilievo degli ambiti più diversi, condotte da docenti dell’Ateneo, sul macrotema “La prospettiva post-COVID19”.

Dopo Enrico Giovannini dell’ASviS sullo sviluppo sostenibile, il produttore Andrea Occhipinti su cinema e spettacolo, l’ex Presidente della Commissione Europea Romano Prodi sulla situazione economica in Europa, il CEO di Dior Pietro Beccari sulla moda al tempo del coronavirus, il chimico Vincenzo Balzani su pandemia e ambiente e la psicologa sociale Elisabetta Camussi sui riflessi sociali del lockdown, ora tocca al Ministro Manfredi, intervistato dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, chiudere questo primo ciclo.

L’appuntamento è alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Università di Parma.

Il Ministro Gaetano Manfredi dialoga con il Rettore Paolo Andrei sul futuro incerto degli atenei italiani. Emerge un pensiero chiaro: “Le attività delle Università non si fermano. Dobbiamo essere coesi e risolvere i tanti problemi a cui dobbiamo far fronte!”. La tecnologia oggi è uno straordinario acceleratore; è fondamentale investire sul potenziamento delle infrastrutture, della ricerca, del reclutamento di giovani studiosi e contemporaneamente riprogettare nuove forme di didattica, in presenza e a distanza.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube e sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air” https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/).