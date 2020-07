Didattica in presenza: l'Università di Parma è pronta a ripartire in sicurezza

L’Università di Parma sta organizzando la ripartenza dell’attività didattica per il prossimo anno accademico. L’obiettivo è quello di realizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza e il rientro negli spazi dell’Ateneo nel rispetto degli standard di sicurezza, ma allo stesso tempo di garantire la possibilità di seguire le lezioni a distanza per chi non potesse spostarsi dalla propria residenza.

Il piano di graduale rientro è basato quindi su una modalità “mista” di svolgimento delle attività didattiche (sia in presenza, sia online) nel rispetto dei principi della massima precauzione e della pari opportunità.

«Consapevoli e sempre più fortemente convinti della nostra missione primaria di servizio agli Studenti – commenta il Rettore Paolo Andrei – stiamo profondendo il massimo sforzo per realizzare la progressiva ripresa delle attività didattiche in presenza e nel rispetto degli standard di sicurezza, al fine di garantire la piena interazione tra le persone che compongono la nostra Comunità accademica; al contempo, per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria dovranno essere realizzati i necessari supporti didattici digitali (compresa l’eventuale registrazione delle lezioni) per garantire la possibilità di seguire le attività a distanza per le persone in quarantena e per chi, per ragioni di precauzione e/o economiche, non potesse spostarsi dalla propria residenza. Un grande ringraziamento – conclude il Rettore – va a tutte le persone che compongono l’Università di Parma e che si stanno adoperando per rendere possibile tutto questo».

I 9 Dipartimenti dell’Ateneo si stanno organizzando a seconda della loro specificità e dei vincoli strutturali dei diversi plessi didattici: sui siti web dei singoli Dipartimenti, nel menu Didattica, sarà aggiornata entro la fine del mese di agosto una apposita sezione in cui saranno raccolte tutte le informazioni sulle lezioni del primo semestre (modalità di svolgimento, data di inizio delle lezioni, Welcome Day, orari delle lezioni, ecc.):

- Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali

- Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

- Dipartimento di Ingegneria e Architettura

- Dipartimento di Medicina e Chirurgia

- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

- Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

- Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

- Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

L’equilibrio tra didattica a distanza e in presenza dipende da molti fattori tra cui, ad esempio, le specificità di ogni singolo ambito disciplinare, gli spazi e le attrezzature tecnologiche a disposizione (peraltro potenziati in modo significativo a seguito dell’emergenza), il numero di partecipanti coinvolti nelle lezioni, le misure di distanziamento sociale imposte dai protocolli di sicurezza. A tale proposito, l’Ateneo ha già previsto l’utilizzo di ulteriori locali esterni all’Università per ampliare le possibilità di svolgimento delle lezioni in presenza mantenendo un adeguato distanziamento tra le persone.

Una particolare attenzione sarà riservata all’accoglienza delle nuove matricole, prevedendo, ove possibile, un maggior peso della didattica in presenza per gli insegnamenti del primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, permettendo così ai nuovi studenti di iniziare il loro percorso accademico al meglio, potendo fin da subito contare sulla possibilità di costruire reti di relazioni, amicizie e di scoprire la città e l’Università.

Particolare attenzione verrà inoltre posta alle attività pratiche laboratoriali, essenziali per alcuni percorsi di studio.

Sul fronte del contrasto all’emergenza sanitaria sarà avviata, compatibilmente con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, una campagna di test sierologici con il coordinamento del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ateneo. Tale attività, su base volontaria e in forma gratuita, potrà essere richiesta dai Docenti, dal Personale tecnico-amministrativo e dagli Studenti, che saranno informati per tempo su modalità e tempistiche di realizzazione.

Si invitano infine gli studenti a scaricare la App Mobile di Ateneo al link https://www.unipr.it/mobile. La App di Ateneo è in fase di aggiornamento e si sta arricchendo di nuove funzionalità; attraverso la App sarà ad esempio possibile prenotare il posto in aula per quegli insegnamenti che prevederanno una modalità di erogazione in presenza o mista.