Professioni sanitarie: 1.046 domande per 442 posti

Sono 1046 le domande ricevute dall’Università di Parma per i 9 corsi di laurea delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia).

442 i posti complessivi. Di seguito il riepilogo delle domande per i singoli corsi di laurea:

Fisioterapia: 393 domande – 43 posti disponibili

Infermieristica: 316 domande – 275 posti disponibili

Logopedia: 77 domande – 11 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 20 domande – 13 posti disponibili

Ostetricia: 110 domande – 19 posti disponibili

Tecniche audioprotesiche: 9 domande – 20 posti disponibili

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 16 domande – 24 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 56 domande – 24 posti disponibili

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 49 domande – 13 posti disponibili.

La prova di ammissione unica per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università di Parma si terrà martedì 8 settembre al Padiglione 2 delle Fiere di Parma. La sede di svolgimento della prova è stata individuata dall’Ateneo nel rispetto delle misure anti COVID-19: spazi grandi e adeguati allo svolgimento dei test in piena sicurezza e con il necessario distanziamento, dati i numeri elevati degli ammessi. I candidati dovranno presentarsi davanti all’ingresso del Padiglione 2, per il riconoscimento, a partire dalle 9, e il test avrà inizio alle 12.

Nella giornata sarà a disposizione dei candidati e dei loro familiari un servizio navetta TEP, ogni 15 minuti, con queste modalità:

· andata dalla Stazione FS di Parma al quartiere fieristico, dalle 7.30 alle 10.30

· ritorno dal quartiere fieristico alla Stazione FS di Parma, dalle 14.30 alle 17.

Per lo svolgimento della prova i candidati dovranno portare con sé la carta di identità o un documento di riconoscimento equipollente, la ricevuta dell’avvenuto pagamento (entro i termini previsti) del contributo di ammissione e la copia del modulo di avvenuta iscrizione.

I candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina (chirurgica o di comunità), che dovrà essere indossata per tutta la durata della prova. Dovranno inoltre compilare un’autocertificazione (da consegnarsi al momento dello svolgimento del test) che attesti lo stato di salute e di non aver avuto contatti con pazienti affetti da COVID-19 (o sospetti tali) nelle due settimane precedenti.

Tutte le info sul sito Unipr e al Welcome Point Matricole

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, alla pagina dei “Test di ammissione”. Le future matricole e le loro famiglie e gli studenti già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole, il punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto fino al 31 ottobre nel Sottopasso del Ponte Romano (orari di apertura: da lunedì a venerdì 10-19, sabato 10-13).