Matricole, tornano gli incontri di accoglienza. La maggior parte in presenza: online il calendario

Con l’obiettivo di ripartire in sicurezza, l'Università di Parma si prepara ad accogliere le nuove matricole, ovvero gli iscritti al primo anno di ciascuno dei 91 corsi di laurea (triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali) dell’Ateneo.

È infatti disponibile sul sito web di Ateneo (https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/welcome-days-2020/) il calendario dei Welcome Days 2020, gli incontri di accoglienza che si terranno nei mesi di settembre, ottobre o novembre, a seconda dell’inizio delle lezioni. I primi sono in calendario per lunedì 14 settembre.

L’accoglienza alle nuove matricole si svolgerà per la maggior parte in presenza, rispettando le regole di sicurezza imposte dall’emergenza. In qualche caso questo non è stato possibile e il Welcome Day di alcuni corsi sarà a distanza: si invitano quindi i nuovi studenti a consultare il calendario online sempre aggiornato, che oltre alla data e al luogo indica anche la modalità di svolgimento dell’incontro.

Anche per i Welcome Days in presenza, come per tutte le attività didattiche in presenza, sarà necessario prenotare il posto in aula attraverso il sistema messo a punto dall’Ateneo a garanzia della sicurezza nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Occorrerà prenotare il posto in aula tramite la App UniPR Mobile (https://www.unipr.it/mobile) o il portale “Agenda Studenti” (http://agendastudenti.unipr.it/), utilizzando le credenziali di Ateneo e inserendo nel proprio profilo l’insegnamento dedicato “lezione zero”. Al momento il sistema non è ancora fruibile, la disponibilità e i dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Nelle lezioni di accoglienza, tenute dai Presidenti dei corsi di laurea, da docenti, studenti già iscritti e tutor, i nuovi studenti avranno modo di scoprire come è organizzata l’Università, e in particolare il corso di laurea a cui si sono iscritti, e quali sono i principali servizi che l’Ateneo mette a disposizione.

Sarà inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dello studente nell’organizzazione e nella vita accademica, e verrà spiegato come affrontare problemi di natura didattica, organizzativa, logistica, attraverso l’illustrazione di un decalogo dedicato alle matricole.

L’iniziativa ha lo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti utili, in modo che gli studenti possano organizzare e proseguire al meglio il proprio percorso, supportandoli nei primi momenti della loro vita universitaria, e di presentare il Dipartimento a cui il corso di laurea fa riferimento, ma anche la città e le opportunità offerte dal contesto territoriale.

"L’Università di Parma - si legge nella nota che annuncia i Welcome Days - è al lavoro per organizzare la ripartenza dell’attività didattica per il prossimo anno accademico, con l’obiettivo di realizzare la ripresa delle attività in presenza e il rientro negli spazi dell’Ateneo nel rispetto degli standard di sicurezza, ma allo stesso tempo garantendo la possibilità di seguire le lezioni a distanza per chi non potesse spostarsi dalla propria residenza. Il piano di rientro è basato quindi su una modalità “mista” di svolgimento delle attività didattiche (sia in presenza, sia online) nel rispetto dei principi della massima precauzione e delle pari opportunità. I 9 Dipartimenti dell’Ateneo si stanno organizzando a seconda della loro specificità e dei vincoli strutturali dei diversi plessi didattici: sui siti web dei singoli Dipartimenti, nel menu Didattica, sono raccolte tutte le informazioni sulle lezioni del primo semestre. Alle nuove matricole e a tutti gli studenti l’Università di Parma ricorda di scaricare la App UniPR Mobile di Ateneo (https://www.unipr.it/mobile), che è ora in fase di aggiornamento e che si sta arricchendo di nuove funzionalità: tra queste, come detto, quella di prenotazione del posto in aula per gli insegnamenti in presenza".