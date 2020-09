In oltre mille fanno domanda per Scienze e Tecniche Psicologiche. I posti sono 300: c'è la graduatoria

Boom di domande per il corso di laurea triennale interateneo in Scienze e Tecniche Psicologiche, istituito dall’Università di Modena e Reggio Emilia congiuntamente con l’Università di Parma.

Alla chiusura della presentazione delle domande di ammissione, procedura che si è completata nei giorni scorsi, sono giunte, infatti, candidature da 1.042 studentesse/studenti, ovvero oltre 3 per ognuno dei 300 posti disponibili, 7 dei quali riservati a studentesse/studenti residenti in paesi extra UE, compresi 4 cinesi in mobilità nell’ambito del “Progetto Marco Polo”.

Giunto al sesto anno di istituzione, il corso di laurea, organizzato per il primo semestre nella sede d’Ateneo di Reggio Emilia e per il secondo semestre nella sede di Parma, ha raggiunto questo livello di attenzione da parte delle future matricole, verosimilmente anche grazie al buon piazzamento (5° posto assoluto) assegnatogli dalla classifica CENSIS/Repubblica tra i corsi italiani di questa area disciplinare. Rispetto all’anno scorso, l’incremento è stato del + 32,5%.

Dai riscontri anagrafici delle domande risulta che queste siano giunte in prevalenza da donne (846, ossia l’81%), mentre gli uomini sono 196 (19%). L’età media è 21,4 anni per le donne e 22,9 per gli uomini. Tra i candidati c’è anche un 61enne.

Numerosi i candidati e le candidate residenti fuori Regione Emilia-Romagna, che sono oltre il 30% del totale. Nel dettaglio, 7 candidati provengono dall’estero, 250 da Modena, 120 da Parma, 201 da Reggio Emilia, 148 dal resto dell’Emilia-Romagna, 316 dal resto d’Italia.

Tra coloro che hanno fatto domanda ci sono anche 50 candidate/i che affrontano la selezione per l’ammissione almeno per la seconda volta.

Non ci sarà alcun test da fare in quanto già da oggi, 15 settembre, verrà stilata una graduatoria, resa pubblica sul sito internet http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html formulata sulla base dei punteggi conseguiti nel TOLC-SU organizzato dal Consorzio Interuniversitario CISIA e sostenuto precedentemente dalle candidate/i.

La graduatoria potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali rilasciate all’atto della presentazione della domanda di selezione via web.