Quest'anno il Job Day dell'Università di Parma è on line

Si svolgerà interamente on line l’edizione 2020 del Job Day dell’Università di Parma. La tradizionale giornata di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, appuntamento fisso dell’autunno Unipr, “trasloca sul web” a causa dell’emergenza sanitaria in corso: gli incontri si svolgeranno ugualmente ma appunto on line, per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

E in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, che potrebbe anche scoraggiare la partecipazione di aziende e istituzioni, va invece sottolineato che i numeri della vigilia sono davvero molto buoni: a questa edizione del Job Day, organizzata come sempre dalla UO Placement e Rapporti con le Imprese dell’Ateneo, parteciperanno 105 tra aziende ed enti istituzionali. L’obiettivo è come sempre quello di favorire, seppure a distanza, l’incontro di studenti e laureati con il mondo del lavoro.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nell’Aula Magna dell’Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, dalla Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti Sara Rainieri e dalla Delegata del Rettore all’Orientamento Chiara Vernizzi.

Le aziende e gli enti presenti al Job Day 2020 saranno suddivisi in 9 settori economico-produttivi e ripartiti in due slot orari.

Ore 9-12.30:



· Chimico/Farmaceutico

· ICT/Consulenza (prima parte)

· Edilizia/Oil&Gas

· Enti istituzionali

· Finanziario/Assicurativo

Ore 12.30-16:

· Agenzie per il Lavoro

· Food/Impiantistica alimentare

· Meccanica generale/Automotive

· Trasporti e logistica/Distributivo e commerciale

· ICT/Consulenza (seconda parte)

Per poter partecipare al Job Day gli studenti e i laureati di tutti i corsi di studio dell’Ateneo devono iscriversi entro il 24 ottobre 2020 sul Portale JOBEVENTI, selezionando il settore economico-produttivo di interesse.



Dalle 9 alle 16 di mercoledì 28 ottobre sarà possibile accedere direttamente ai desk virtuali delle aziende e degli enti partecipanti attraverso il nuovo portale del Placement dell’Università di Parma (www.placement.unipr.it) dove sarà presente una pagina interattiva, del tutto simile alla struttura della locandina del Job Day, che diverrà la porta di accesso all’evento: selezionando il nominativo delle aziende o degli enti riportati, negli slot orari indicati, i laureati e gli studenti interessati potranno accedere direttamente ai desk virtuali all’interno dei quali avranno la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali, richiedere informazioni sulle posizioni offerte, parlare con i responsabili delle aziende, consegnare i propri CV e fissare appuntamenti per colloqui di selezione che avverranno in un secondo momento in forma privata.

Proprio per permettere a tutti di stendere al meglio il proprio curriculum vitae, in preparazione del Job Day la UO Placement e Rapporti con le Imprese, in collaborazione con ER.GO – Azienda per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna, ha organizzato I mercoledì del lavoro, un ciclo di seminari online di supporto alla predisposizione del proprio CV, il cui ultimo appuntamento sarà mercoledì 21 ottobre 2020.

Anche attraverso il Job Day l’Università di Parma continua e rafforza la sua mission al fianco di istituzioni e aziende per sostenere i propri studenti e laureati e accompagnarli nella delicata fase di transizione dallo studio al mondo del lavoro: un’attività che con l’emergenza COVID-19 non si ferma ma prosegue in modalità digitale e a distanza.