Lunedì una discussione sulla montagna con Paolo Cognetti

Lunedì alle 18 si terrà in streaming la terza videoconferenza del corso di formazione filosofica «Pensare la vita». L’appuntamento, dal titolo «Ragazzi selvatici: essere una persona colta tra i boschi» avrà come protagonista Paolo Cognetti, scrittore, saggista, documentarista. Il suo romanzo «Le otto montagne» ha vinto il Premio Strega 2017 ed è considerato una delle pietre miliari della recente rinascita della letteratura di montagna. A moderare l’incontro sarà Paolo Costa, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

Il tema della conversazione è il rapporto tra la cultura e la montagna. La conversazione spazierà dalla riscoperta turistica della montagna, che ha toccato il suo apice nell’estate della pandemia, al significato simbolico delle vette nella cultura occidentale, passando attraverso temi come l’estetizzazione romantica dei panorami alpini, il complicato nesso tra montagna e modernità e il ruolo che la cultura può svolgere nel garantire un futuro alle montagne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA universita

montagna

filosofia

libri