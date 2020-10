Dall'Università di Parma computer in comodato d'uso agli studenti

L’Università di Parma mette a disposizione 540 computer portatili per i propri studenti. I PC saranno assegnati in comodato d’uso, sulla base della graduatoria che scaturirà da un bando pubblicato oggi dall’Ateneo e aperto fino al 4 dicembre.

Non solo PC, comunque. Per agevolare gli studenti nella fruizione della didattica a distanza e contenere il divario digitale, insieme ai computer portatili l’Ateneo assegnerà anche SIM dati (con traffico di 100GB al mese) e modem.

«Si tratta di una misura che ci rende particolarmente orgogliosi, e che abbiamo adottato anche grazie ai finanziamenti stanziati ad hoc dal Ministero. Mettere tutti nelle condizioni di poter accedere alle attività didattiche, anche da remoto, è sempre stato uno degli obiettivi che ci siamo posti, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È un tema cruciale, che attiene al diritto allo studio e alle pari opportunità», commenta il Rettore Paolo Andrei.

Possono presentare richiesta gli studenti che per l’anno accademico 2020-2021:

- si immatricolano al 1° anno di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico

- si iscrivono al secondo anno in corso di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico

- hanno dichiarato sul sito di ER-GO entro il 2 novembre 2020 (ore 18) un valore ISEE non superiore a 13.000 euro

- sono in regola con i versamenti di tasse e contributi alla data del 16 novembre 2020

- non sono immatricolati o iscritti per il conseguimento di una seconda laurea di valore pari o inferiore a un altro titolo di laurea già conseguito

- non hanno ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento di benefici e/o esoneri.

La domanda deve essere compilata dal 9 novembre 2020 al 4 dicembre 2020, esclusivamente on line dal link https://www.idem.unipr.it/secure/bandopc2020 (attivo dal 9 novembre).

Alla scadenza del bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore ISEE, in modo decrescente.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Ateneo, alla pagina https://www.unipr.it/node/28441, il 15 dicembre 2020.

Stanti le difficoltà del mercato, connesse alla situazione generalizzata di emergenza, i dispositivi saranno consegnati in luogo e data che saranno comunicati successivamente.

Per informazioni:

UO Contributi, Diritto allo studio e Benessere studentesco

e-mail: sertasse@unipr.it

tel: 0521 904090