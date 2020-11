L'Ateneo di Parma anticipa gli esami di laurea per infermieri: oltre 100 i candidati

L’Università di Parma ha deciso di anticipare al 23 e 24 novembre le sedute di Laurea in Infermieristica originariamente previste per il 14, 15 e 16 dicembre. Nel complesso sono oltre 100 i candidati laureandi, che discuteranno la tesi a distanza.

L’Ateneo ha optato per l’anticipo a causa del protrarsi della situazione emergenziale e a seguito della richiesta di personale sanitario - in questo caso infermieri - espressa dalle Aziende Sanitarie. Sì anticipano così i tempi per l’assunzione di nuovi infermieri: l’esame di Laurea ha infatti valore di Esame di Stato abilitante alla professione.

«L'Università di Parma - dice il rettore Paolo Andrei - mette a disposizione tutti i suoi strumenti per dare il proprio contributo ad affrontare l’emergenza. Come già accaduto a marzo, abbiamo risposto tempestivamente alle richieste di personale infermieristico decidendo di anticipare le sedute di laurea».

