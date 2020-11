Università di Parma, lezioni a distanza. Tranne il primo anno

In un comunicato, il rettore dell'Università di Parma, nell'applicazione del nuovo dpcm, comunica che le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.

Alla luce delle nuove disposizioni, a partire da domani, 5 novembre, le attività didattiche dei Dipartimenti dovranno essere uniformate alle nuove direttive nazionali.

Per le attività didattiche che potranno essere svolte in presenza, si rammenta che la capienza effettiva delle aule deve essere limitata a non più del 25% di quella nominale; inoltre, sempre per motivi di precauzione, l’aggiornamento dei protocolli di Ateneo contemplerà, per le biblioteche, la sola apertura per prestito e consultazione su prenotazione da parte degli interessati.