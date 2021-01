Università di Parma: ecco i nuovi organi accademici

Si insediano in questi giorni i nuovi Organi accademici dell’Università di Parma, la cui rinnovata composizione scaturisce dalle elezioni telematiche dello scorso 17 dicembre (tutti i risultati nella pagina web dedicata sul sito Unipr, al link https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/elezioni-2020).

I nuovi Organi sono entrati in carica il 1° gennaio 2021.

Sono rinnovati nei componenti Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio di Disciplina, Consiglio del Personale tecnico amministrativo.

Il Consiglio del Personale tecnico amministrativo eleggerà al proprio interno il presidente nei prossimi giorni.

A seguire le nuove composizioni

SENATO ACCADEMICO

Presidente - Rettore, Prof. Paolo Andrei



Direttori Di Dipartimento

Prof. Diego Saglia; Prof. Giovanni Francesco Basini, Prof. Antonio Montepara, Prof. Roberto Corradini, Prof. Mario Menegatti, Prof. Gabriele Costantino, Prof. Adriano Tomassini, Prof. Ovidio Bussolati, Prof. Giacomo Gnudi

Componente elettiva personale docente

Rappresentanti per l’Area Scienze Chimiche e della Vita - Prof. Marco Bartoli, Prof. Matteo Manfredini

Rappresentanti per l’Area Scienze Mediche e Agro-Veterinarie - Prof. Stefano Bettati, Prof.ssa Emma Chiavaro

Rappresentanti per l’Area Scienze e Tecnologie - Prof.ssa Maria Groppi, Prof. Giulio Colavolpe

Rappresentanti per l’Area Umanistica - Prof. Stefano Magagnoli, Prof. Andrea Errera

Rappresentanti del Personale tecnico amministrativo - Dott.ssa Simona Ferrari, Sig. Luca Barchi, Sig. Gian Luca Pinardi

Rappresentanti degli Studenti - Sig. Lorenzo Carta, Dott.ssa Maria Chiara Gullo, Sig. Simone Topalovic , Sig.ra Giorgia Verzino

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente - Rettore, Prof. Paolo Andrei

Componente docente - Prof.ssa Maria Careri, Prof. Paolo Mignosa, Prof. Marco Mezzadri, Prof. Simone Bertini

Componente membri esterni - Dott.ssa Michela Bolondi, Dott. Andrea Pontremoli

Rappresentanti degli Studenti - Dott.ssa Manuela Semeraro, Sig. Roberto Alessio

Componente Personale tecnico-amministrativo - Dott.ssa Sara Buffetti

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Presidente - Prof. Salvatore Puliatti

Componente elettiva interna

Professori di prima Fascia - componente effettivo Prof. Felice Giuliani, componente supplente Prof.ssa Elisabetta Barocelli

Professori di seconda fascia - componente effettivo Prof. Andrea Baraldi, componente supplente Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi

Ricercatori a tempo indeterminato - componente effettivo Dott. Matteo Azzarone, componente supplente Dott.ssa Anna Maria Buschini

Componente esterna

Professori di prima fascia -componente effettivo Prof. Dario Croccolo, componente supplente Prof. Massimo Montanari

Professori di seconda fascia - componente effettivo Prof.ssa Annalisa Pace, componente supplente Prof.ssa Chiara Rollero

Ricercatori a tempo indeterminato - componente effettivo Dott. Enrico Moretto, componente supplente Dott.ssa Nadia Monacelli

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Annalisa Andreetti, Fiorenza Bacchieri, Andrea Barchi, Katharine Lois Clegg, Cristian Cavozzi, Marco Gazza, Francesca Gilioli, Alessandra Grossi, Caterina Mantovani, Maria Antonietta Marazzi, Enzo Negri, Chiara Petrolini, Gisella Pizzin, Silvia Poletti, Barbara Rondelli, Carla Sfamurri, Lucia Silvotti, Elisabetta Sparacio, Cinzia Tagliani, Cristiana Zani