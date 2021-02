Al campus un centro ricerca sul vetro siglato Bormioli Pharma e Imem-Cnr

E' stato inaugurato ieri nel campus universitario di Parma un nuovo centro di ricerca dedicato al vetro che nasce dalla collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo (Imem) - e Bormioli Pharma, azienda specializzata nella produzione di contenitori ad uso farmaceutico.

Nei tre laboratori della nuova struttura saranno avviati progetti di ricerca e sviluppo per identificare nuove formulazioni e trattamenti, ponendo le basi per la creazione di un polo di eccellenza per lo studio di innovativi flaconi in vetro destinati a contenere e proteggere farmaci.

Nei prossimi mesi Bormioli Pharma e Imem-Cnr finanzieranno una borsa di dottorato per un progetto di ricerca sulle prestazioni dei flaconi in vetro durante il processo di sterilizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA bormioli

cnr

imem

vetro

universita