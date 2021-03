L'E.Romagna pronta a rimborsare gli affitti per gli universitari

La Regione Emilia-Romagna è pronta ad aiutare gli studenti universitari fuorisede, con un fondo da più di un 1,6 milioni, per rimborsare gli affitti pagati per gli appartamenti da febbraio a dicembre 2020. Il presupposto è che la didattica a distanza ha significato per molti giovani e per le loro famiglie anche il pagamento di un canone non necessario:

I requisiti sono essere iscritti nel periodo in questione a una delle Università o uno degli Istituti di alta formazione con sede in Emilia-Romagna; aver firmato un regolare contratto di affitto; risiedere in un Comune diverso da quello in cui si è preso in affitto un appartamento o una stanza, a meno che non si tratti di studenti stranieri che possono usufruire di un alloggio nello stesso Comune in cui risiedono solo ed esclusivamente se il loro nucleo famigliare risiede all’estero; non aver usufruito di altre forme di sostegno allo studio con la medesima finalità e infine non superare i 15.000 euro di indicatore Isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, un Isee che differisce da quello ordinario perchè introduce anche una valutazione sull'indipendenza dello studente. I rimborsi saranno erogati da Er.Go, l’Azienda regionale per il diritto agli studi.

