Open Day on line, ottimo debutto: in 4.853 per l'avvio del salone virtuale

Ottimo debutto, oggi, per la seconda edizione on line di “Studiare a Parma”, l’Open Day 2021 dell’Università di Parma. A causa dell’emergenza Covid-19, anche quest’anno per il Salone di orientamento e informazione l’Ateneo ha infatti scelto il web, dove ha approntato uno spazio virtuale caratterizzato da numeri rilevanti nella giornata d’avvio: dalle 9 alle 17 di oggi 4.853 utenti e 18.542 visualizzazioni di pagina.

Fin dall’apertura del salone, il sito https://openday.unipr.it/ è stato cliccatissimo: una testimonianza dell’apprezzamento di questa proposta dell’Università di Parma, che ha creato un Open Day “sempre aperto” nel quale, h24, si possono avere tutte le info necessarie: una grande visita virtuale dove trovare informazioni, video di presentazione di corsi e servizi, dépliant, guide e molto altro, tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi. Con una novità importante in questa edizione 2021: 5 stanze virtuali tematiche (“Orientamento in ingresso”, “Welcome Point Matricole”, “Centro Accoglienza e Inclusione”, “Opportunità di studio all’estero”, “ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo studio”) nelle quali i visitatori possono interagire direttamente con gli operatori.

I dati alle 17 di oggi (fonte Google Analytics) parlano appunto di 4.853 visitatori e 18.542 visualizzazioni di pagina.

Per quanto riguarda le “provenienze geografiche”, queste le prime tre:

· Emilia Romagna 2.084

· Lombardia 1.136

· Lazio 267



e per le fasce di età:

· 18-24 anni 39,3%

· 25-34 anni 26,8%

· 35-44 anni 16,8%

I visitatori sono stati prevalentemente donne: 65%, contro il 35%. Si sono collegati da smartphone il 43%, da desktop il 55%, il resto con il tablet.

«È per noi una occasione importantissima per incontrarvi e per potervi offrire tutte le informazioni di cui avete bisogno per fare la scelta più consapevole, per il vostro futuro di studio ma anche per il vostro futuro come persone», dice il Rettore Paolo Andrei nel saluto che apre la visita virtuale, rivolgendosi ai visitatori. «Il consiglio che vi do – aggiunge - è di sfruttare bene questo momento per fare una scelta veramente oculata che possa sviluppare al meglio le vostre passioni, i vostri talenti, e che possa essere di soddisfazione per gli anni di impegno che saranno richiesti negli studi universitari. Spero di potervi accogliere di persona nel più breve tempo possibile, passato questo momento di difficoltà che tutti stiamo ancora attraversando. L’Università di Parma vi accoglie, vi dà il benvenuto, e ci auguriamo di vedervi nella nostra comunità il più presto possibile».

All’Open Day on line si accede dal sito https://openday.unipr.it/, da cui si arriva al sito web “Il mondo che ti aspetta” dedicato alle future matricole. Le pagine dell’OpenDay on line sono raggiungibili anche dalle pagine social istituzionali dell’Università.

Vi si possono trovare tutte le info su cosa vuol dire “Studiare a Parma” (dalla didattica ai servizi, dal post lauream alle opportunità per avere informazioni e rimanere in contatto con l’Ateneo) in vista dell’apertura delle immatricolazioni, già fissata per l’8 luglio.

In home page si trovano i videosaluti del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e del Presidente del Consiglio degli studenti Yuri Ferrari, e i menu per accedere ai contenuti di dettaglio: “Lasciati accogliere”, “Cerca il tuo corso”, “Scopri i servizi a tua disposizione”, “Ritira il tuo shopper virtuale”, “Contattaci”.

I visitatori dell’Open Day possono vedere i video di presentazione dei 96 corsi di studio che compongono l’offerta formativa 2021-22 (caricati sul canale YouTube dell’Ateneo); avere una panoramica di tutti i servizi dell’Ateneo; scaricare i dépliant dei corsi, la “Breve guida” all’Ateneo e altro materiale informativo; interagire con gli operatori nelle stanze virtuali tematiche; compilare un form per avere ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento con i referenti dell’orientamento in ingresso.

L’Open Day 2021 non chiude ma “resta aperto. Basta andare sul sito https://openday.unipr.it/ e iniziare la propria visita virtuale, in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora.

Le cinque stanze virtuali, però, hanno orari specifici: sono aperte il 16, 17 e 19 aprile dalle 10 alle 13 e il 20 aprile dalle 14 alle 18.