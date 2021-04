Cinque illustri scienziate raccontate dai docenti e dalle docenti dell'Università

A chi dice qualcosa il nome Maria Salomea Skłodowska? Quasi a nessuno. Ma se diciamo Marie Curie o meglio ancora Madame Curie, allora tutti capiscono: certo, la scoperta del radio, due premi Nobel, uno col marito Pierre e con Bequerelle ecc ecc.

Questa è una piccola riprova di quanto sia stato difficile per le donne conquistarsi uno spazio nel mondo maschile della ricerca e della scoperta scientifica e tecnologica. Molti passi sono stati sicuramente fatti, ma oggi come stanno esattamente le cose?

Per affrontare questo tema due giovani scrittrici e divulgatrici scientifiche, Vichi De Marchi e Roberta Fulci, hanno scritto un libro intitolato Ragazze con i numeri, edito lo scorso anno da Editoriale Scienza – La Repubblica – Le Scienze, con illustrazioni di Giulia Sagramola. Ne parleremo con le autrici il 5 maggio prossimo.

Poi partendo da cinque fra le quindici “ragazze” le cui vite trovano ospitalità nel libro, presenteremo, con l’aiuto di docenti della nostra Università, il campo disciplinare in cui hanno eccelso.

Ecco il programma:

5/5: presentazione del libro "Ragazze con i numeri" con l'intervento delle autrici Vichi De Marchi e Roberta Fulci;

12/5: Rita Levi Montalcini, Fisiologia (prof. Donatella Stilli);

19/5: Hedy Lamarr, Trasmissioni (Prof. Giulio Colavolpe);

26/5: Jane Goodall, Etologia (prof. Paola Valsecchi);

3/6: Vera Rubin, Fisica e Astrofisica (prof. Roberto De Pietri);

9/6: Katherine Johnson, Matematica applicata (prof. Alberto Saracco).

Le conferenze potranno essere seguite in diretta streaming alle ore 17.30 sui canali Youtube e Facebook dell’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo, che ha organizzato questa nuova puntata (la settima) della Scuola Popolare di Cultura Scientifica insieme al Comune di Parma, con la collaborazione del Tavolo Cultura – San Leonardo, col sostegno della Chiesi Farmaceutici ed il patrocinio dell’Università di Parma.

Rivolto a tutte/i questo ciclo è particolarmente dedicato alle ragazze delle scuole superiori della nostra città: la scienza è anche affare vostro!