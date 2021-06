Da lunedì aperte le iscrizioni al test per Architettura Rigenerazione Sostenibilità

L’Università di Parma comunica che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo il bando per l’anno 2021/22 relativo al numero di posti e alle modalità di accesso per il corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità: 123 i posti (di cui 3 riservati a extracomunitari non residenti in Italia). La prova di ammissione si terrà il 29 luglio: iscrizioni dalle 9 del 28 giugno alle 12 del 26 luglio, graduatoria in base alla votazione acquisita nella prova, senza alcuna soglia minima. Se con la prima finestra concorsuale non saranno coperti tutti i posti disponibili, sarà attivata una seconda procedura, fino ad esaurimento della numerosità programmata: prova il 10 settembre, iscrizioni dalle 12 del 16 agosto alle 12 del 7 settembre.

Per l’anno accademico 2021/2022 è necessario effettuare l’iscrizione al test esclusivamente in modalità on-line in due fasi entrambe obbligatorie. Anche le prove di svolgeranno in modalità a distanza (tutte le info al link https://dia.unipr.it/it/node/5537)

Lezioni gratuite online di preparazione ai test

Anche quest’anno l’Università di Parma propone lezioni gratuite online (https://www.unipr.it/orientamento_in_ingresso) rivolte agli studenti diplomati che intendono partecipare, per l’anno accademico 2021-22, alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. Giovedì 22 luglio, dalle 10 alle 13, si terrà l’incontro di preparazione per gli studenti interessati proprio al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. L’incontro sarà tenuto da alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Le lezioni si svolgeranno on-line. Qualche giorno prima dell’inizio saranno inviati a tutti gli iscritti le modalità e il link per l’accesso. Per partecipare alle lezioni è necessario iscriversi compilando il form online (https://www.unipr.it/node/29943) che sarà aperto da lunedì 14 giugno alle 9 a giovedì 15 luglio alle 13. Per informazioni relative alla didattica del corso: prof.ssa Eva Coisson, e-mail eva.coisson@unipr.it; per informazioni amministrative: UO Orientamento e Job Placement, e-mail orienta@unipr.it

Immatricolazioni aperte dall’8 luglio

Allargando il campo all’intera offerta formativa, l’Ateneo ricorda infine che l’apertura generale delle immatricolazioni è fissata all’8 luglio.