Immatricolazioni: l'8 luglio all'Università di Parma è il “Click day per accessi liberi e cronologici"

All’Università di Parma è partito il conto alla rovescia per il “Click Day” dell’8 luglio, quando si apriranno le immatricolazioni 2021-22, come sempre on line, per i corsi a numero programmato locale che adottano una selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità e per i corsi a libero accesso.

Ci saranno 10 fasce orarie in cui prenotare il proprio posto, “aperte” con cadenza oraria dalle 9 per i 9 corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito, e dalle 18 per i corsi a libero accesso.

Questa la ripartizione oraria

dalle 9 Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili 50)

dalle 10 Biotecnologie (LT, ammissibili 110)

dalle 11 Chimica (LT, ammissibili 144)

dalle 12 Biologia (LT, ammissibili 199)

dalle 13 Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, ammissibili 251)

dalle 14 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, ammissibili 188)

dalle 15 Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, ammissibili 133)

dalle 16 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili 133)

dalle 17 Farmacia (LMCU, ammissibili 179)

dalle 18 corsi a libero accesso

La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario.

Si consiglia di registrarsi prima sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così le operazioni. La registrazione anticipata è utile naturalmente per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima fa risparmiare comunque tempo all’atto dell’immatricolazione) ma lo è in modo particolare per i corsi in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il “fattore tempo” è molto importante: se si hanno già le credenziali individuali, l'8 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione.



Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

Prima dell’8 luglio è possibile registrarsi con credenziali SPID e senza credenziali SPID. Ma l’8 luglio, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni, l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi quel giorno non sarà attivo.

L’offerta formativa 2021-22 dell’Università di Parma propone 96 corsi complessivi, con diverse tipologie di accesso:

42 Corsi di Laurea – 3 anni

7 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 Corsi di Laurea Magistrale – 2 anni

Per le info di dettaglio sui corsi e sui tempi delle immatricolazioni si possono consultare il sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it, realizzato appositamente per le future matricole, e il Manifesto degli studi 2021-22 (https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/manifesto-degli-studi).