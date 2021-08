Architettura Rigenerazione Sostenibilità: nuovo bando per gli ultimi 21 posti

È aperto da oggi, 16 agosto, un nuovo bando per il corso di laurea a numero chiuso nazionale in Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

21 in totale i posti ancora disponibili, di cui 18 per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e 3 per candidati non comunitari non residenti in Italia.

Le domande, esclusivamente online, si chiudono martedì 7 settembre alle 12. La prova di ammissione si terrà sempre in modalità telematica venerdì 10 settembre: la graduatoria sarà in base alla votazione acquisita nella prova, senza alcuna soglia minima.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Bando di ammissione.