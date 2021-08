Università, due concorsi pubblici per l'assunzione di personale

L’Università di Parma ha bandito alcune selezioni pubbliche per l’assunzione di personale. Si tratta di:

un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, il cui vincitore sarà assegnato al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, nelle strutture dell’Università di Parma, di 5 unità di personale, aventi vari profili professionali.



La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 settembre 2021. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.