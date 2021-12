Tep premia le sue 30 Medaglie d'oro. Prada: "Entro il 2023 saranno 200 i mezzi nuovi" - Video

Questa mattina la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Oro, premio per i dipendenti di TEP e TEP Services giunti al traguardo dei 25 anni di anzianità di servizio o andati in pensione in corso d’anno prima di maturare i 25 anni di permanenza in azienda.

Quest’anno sono 30 i premiati che hanno ricevuto la medaglia d’oro celebrativa dal Presidente Tep Roberto Prada, insieme a Tiziana Benassi e Gianpaolo Cantoni in rappresentanza dei Soci Comune e Provincia di Parma.

Tra i premiati, 28 ricevono il riconoscimento per aver maturato 25 anni di servizio come dipendenti di TEP o TEP Services:

Franco Baratta

Giacomo Baratta

Cinzia Begarani

Silvia Bottioni

Rosario Carapezza

Oscar Carboni

Antonio Cavaliere

Alessandro Cavalli

Federico Cecere

Alfredo Cerrito

Paolo Chiacchio

Stefano Coruzzi

David Costa

Pietro Edemanti

Massimiliano Falcione

Roberto Ferrari

Franco Festa

Paolo Furlattini

Massimiliano Jacobbi

Francesco Lambertini

Mario Marinelli

Giuseppe Orgiana

Marco Runza

Gian Luca Setti

Lorenzo Sozzi

Franz They

Luigi Tosini

Marco Vecchi

I due rimanenti - Alessio Lusetti e Giovanni Ventura - hanno da poco raggiunto il traguardo del pensionamento prima di aver compiuto i 25 anni d’azienda, avendo comunque speso buona parte della propria vita lavorativa presso le officine aziendali.