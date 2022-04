Campionato della pizza, a Parma lo chef stellato Heinz Beck - Video

Campionato della pizza, a Parma lo chef stellato Heinz Beck. Guarda il servizio di 12Tg Parma.

Un grande ritorno - atteso da due anni - coronato da un grande successo. Si sono spenti i forni del Campionato mondiale della pizza, la più grande manifestazione mondiale del settore, che si è svolta nel polo fieristico Palaverdi e ha richiamato oltre 700 pizzaioli da tutto il mondo.

Più del 60% dei partecipanti italianissimo (anche a causa delle restrizioni anti Covid), ma la partecipazione è stata davvero «universale», con centinaia di maestri pizzaioli in rappresentanza di più di 40 Paesi. Presenti concorrenti arrivati dall'Australia, dagli Emirati Arabi, dal Giappone, dall'Africa e dall'Honduras.

Chi sono, dunque, i nuovi re della pizza, saliti sul podio di questa 29ª edizione? Per la «pizza classica» il vincitore è non solo un italiano ma anche un nostro «vicino di casa»: Paolo Moccia della pizzeria «Da Orlando» a Scandiano, provincia di Reggio Emilia. Moccia, che è originario di Tramonti, ha proposto la sua «Mantovana del condominio»: fior di latte, crema di zucca, soffritto bianco, pancetta lardellata, rosmarino, Parmigiano, amaretti, perle di aceto balsamico.

Qual è invece la «pizza napoletana stg» che ha sbaragliato la concorrenza? Quella di Manuel Longobardi di «O Sarracin Pizzeria» a Nocera Inferiore.

Nella gara della «pizza a due» la vittoria è andata a Maya Caroline con Alain Patrick Fauconnet da Saint Trieste, Francia. Originalissima la loro pizza «C'era una volta»: zuppa di riccio di mare e aragosta, capesante grigliate con fiamma ossidrica adornate di caviale seccato e finito con tocco di fiore di sale, gamberi giganti marinati con agrumi e tanti altri ingredienti che non t'aspetti. Ma le gare (con relative premiazioni) sono state tante: dal pizzaiolo più veloce al Best world pizza team fino allo spettacolare freestyle.