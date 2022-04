Torna un 25 Aprile ricco di eventi: teatro, camminate partigiane e il concerto con gli Psicologi - Video

Parma si appresta a celebrare il 77° anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative gratuite, aperte a tutta la cittadinanza, promosse dal Comune di Parma insieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile con la partecipazione di varie realtà istituzionali e culturali cittadine: un’occasione di festa, condivisione e incontro che offre la preziosa opportunità di riflettere sui temi e i valori dell'antifascismo, oggi quanto mai urgenti e attuali, da ricordare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

“È una grande soddisfazione – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, presente anche in rappresentanza della Provincia di Parma - poter tornare a festeggiare il 25 aprile non solo come prima della pandemia, ma anche meglio di prima. Una Festa inclusiva, dove finalmente poterci ritrovare insieme, che possa raccogliere il pubblico più ampio possibile".

“Siamo felici – ha detto l’assessore alla Cultura Michele Guerra - prché si tratta di una celebrazione molto sentita a Parma e che vedrà la partecipazione di tutta la nostra città. Una città che sa ritrovarsi coesa e compatta intorno agli ideali che questa Festa rappresenta anche grazie al suo tessuto associativo. È alle nuove generazioni che dobbiamo passare il testimone dell’importanza di portare avanti i valori del 25 aprile e per questo abbiamo scelto per il concerto in Piazza, che torna finalmente dal vivo, un gruppo di musicisti molto amati proprio dai giovanissimi”.

Il calendario completo delle iniziative in programma dal 19 al 30 aprile in diversi spazi cittadini si compone di spettacoli e momenti musicali, convegni e proiezioni, incontri e percorsi nei luoghi della Resistenza e appuntamenti dedicati ai più giovani.

Al centro del programma, le celebrazioni istituzionali di lunedì 25 aprile: il tradizionale Corteo sarà anticipato dalla consegna delle bandiere delle Brigate Partigiane ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, che dall’ex Palazzo della Provincia le porteranno sino a piazzale Santa Croce accompagnati, a partire da Piazza Garibaldi, dalla musica dell’Ensemble La Toscanini Next. Da Piazzale Santa Croce, dopo la consegna delle bandiere, partirà il Corteo che percorrerà le vie del centro insieme al Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, fino in Piazza Garibaldi dove, dopo i saluti istituzionali, interverrà come ospite d’eccezione lo scrittore e autore di teatro Stefano Massini che ha incontrato l’attenzione del grande pubblico con i suoi racconti su temi di grande attualità e interesse collettivo.

Piazza Garibaldi sarà anche la cornice del tradizionale e attesissimo Concerto per la Liberazione organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con Caos Organizzazione Spettacoli e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna che torna dal vivo dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vedrà salire sul palco una delle più seguite band della scena musicale giovanile: gli PSICOLOGI, duo italiano formatosi nel 2019 composto da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu) il cui sodalizio – nato sul web - sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap.

La band sarà accompagnata da altre due proposte artistiche che si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano: BNKR44, collettivo toscano fondato nel 2019 composto da Erin, Piccolo, Faster, JnX, Caph e Fares, e il giovane cantautore NUVOLARI.

Le celebrazioni verranno precedute, come ogni anno, il 22 april, dalla posa delle corone d’alloro sui luoghi simbolo della Resistenza.

Il programma completo

Martedì 19 aprile

Sede A.N.M.I.G., Strada Repubblica 41

MOSTRA DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU

Visitabile sino al 25 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30

Centro Giovani Esprit, ore 14.30

FACCIAMO INCIAMPARE I RAGAZZI

Gita rivolta ai ragazzi dai 12 ai 25 anni, per far scoprire a loro cosa sono le Pietre d'inciampo, perché sono state create, cosa rappresentano e che senso hanno per noi oggi.

Prenotazioni al numero 3455520739

Giovedì 21 aprile

€ Cinema Astra, ore 21

BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ

Proiezione del documentario (2022) di Giulia Giapponesi: la vera storia del canto popolare più famoso al mondo. Prima visione.

Venerdì 22 aprile

Centro Giovani Federale, sino al 1° maggio

LE MIE PAROLE NEL BUIO TI SIANO CHIARE

Negli spazi esterni del Centro Giovani allestimento tematico esito dei laboratori in preparazione al 25 aprile a cura degli educatori del centro.

Spazio Giovani della Biblioteca Civica, ore 16.30

RADIO LONDRA e PARMA CITTÀ DIVISA

Laboratorio a cura degli operatori dello Spazio Giovani attraverso i giochi da tavolo tematici. Partecipazione su prenotazione, per info contattare il numero 0521031025 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Portici del Grano, ore 10

Deposizione corone da parte della delegazione istituzionale presso Palazzo del Governatore, Borgo San Vitale (ex sede del C.N.L.), Palazzo dell’Università, Tribunale, presidio militare di via Padre Onorio, sede del Tiro a Segno Nazionale di Parma, Cimitero della Villetta, Monumento al Partigiano, stele dei Martiri di Cefalonia.

In alcuni luoghi delle commemorazioni saranno letti brani attinenti alla Resistenza, a cura della Consulta Provinciale degli Studenti.

Portici del Grano, ore 15

Deposizione corone da parte della delegazione istituzionale presso le lapidi commemorative del Palazzo Municipale, ex Carceri – ora Università di Parma, ex Scuola di Applicazione ora sede del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri al Parco Ducale, monumento alle Barricate in Piazzale Rondani, lapide di Piazza Marsala, Villa Braga in Mariano.

In alcuni luoghi delle commemorazioni saranno letti brani attinenti alla Resistenza, a cura della Consulta Provinciale degli Studenti.

Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore, ore 17

RESISTENZA IN EMILIA ROMAGNA: FORMAZIONI AUTONOME E LOTTA PARTIGIANA

A cura di ISREC Parma e ALPI Parma in collaborazione con Istituto ISREC Forlì-Cesena, Istituto “Parri” Bologna, ISTORECO Reggio Emilia

Relatori: Sandra Bellini (ISREC Forlì-Cesena), Luisa Cigognetti e Olga Massari (Istituto “Parri” Bologna), Massimo Storichi (ISTORECO Reggio Emilia), Marco Minardi (ISREC Parma). Presiede e coordina Domenico Vitale (ISREC Parma).

In apertura verrà presentato il nuovo sito Ritratti partigiani a cura di ISREC in collaborazione con l’Archivio storico comunale di Parma. Prenotazione consigliata: direzione@istitutostoricoparma.it

€ Teatro del Cerchio, ore 21

R-ESISTENZA

di e con Mario Mascitelli Info e prenotazioni: prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com - tel. 3515337070

Sabato 23 aprile

Sede A.N.M.I.G., Strada Repubblica 41, ore 10.30

INAUGURAZIONE “SALA DIVISIONE ACQUI”

Piazzale San Francesco, ore 16.30

VITE RITROVATE. ORAZIONE CIVILE PER LODOVICO FRESCHI, PARTIGIANO “FRITZ”

A cura di ISREC Parma

Intervengono Marco Minardi, Emanuela Giuffredi e Patrizia Bertolani

Corte “Mario Tommasini” della Biblioteca Civica – vicolo Santa Maria, 5, ore 18.30

MANÌNBLÙ musica d’autore mediopadana, concerto per la Resistenza

Alberto Padovani voce, chitarra, armonica, testi, Emilio Vicari chitarre, voci, Michele Manfredi, basso, voci, Enrico Fava, piano, tastiere

TERRA E LIBERTÀ letture dalla poesia universale contro i nazionalismi, a cura di Giovanna Bertani con i ragazzi di Alea

Domenica 24 aprile

Chiesa di San Vitale, ore 18.30

CONCERTO CORALE

A cura di AERCO. Coro "Vox Viva" (TO), direttore Dario Piumatti. Concerto di polifonia antica e contemporanea "a cappella". Musiche di De Victoria, Monteverdi, Bettinelli, Elberdin, Da Rold. Prenotazione obbligatoria al link: https://coro-vox-viva-24-aprile.eventbrite.it

Lunedì 25 aprile

Ex Palazzo della Provincia, ore 9.30 Consegna delle bandiere delle Delegazioni Partigiane ai rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti e loro percorso sino a Piazzale Santa Croce accompagnati, a partire da Piazza Garibaldi, da La Toscanini Next Ensemble.

Chiesa di Santa Croce, ore 9.30 Celebrazione della Santa Messa

Piazzale Santa Croce, ore 10.15 Partenza del corteo con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi. Deposizione corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti

Piazza Garibaldi, ore 11 Arrivo del corteo. Saluti del Sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti, del Presidente della Provincia Andrea Massari e di Nicolas Mantovani, Presidente della Consulta Provinciale Studenti.

Intervento di Stefano Massini

Esibizione delle voci bianche dei cori cittadini

Piazza Garibaldi, ore 12 Rintocchi solenni della campana della Torre Civica

Streaming video su Vimeo, dalle 10 alle 24

KINDER

Testo e imagoturgia Francesco Pititto, regia Maria Federica Maestri, musica Andrea Azzali, direzione musicale M° Gabriella Corsaro, interpreti Valentina Barbarini con Pietro Anelli, Samuele Bellingeri, Matteo Castellazzi, Marcello Costa, Martina Gismondi, Agata Pelosi, Alessandro Poli, Cloe Teodori, Anna Giada Vaccaro, luci Alice Scartapacchio. Produzione Lenz Fondazione in collaborazione con ISREC.

Piazza Garibaldi, ore 14.15

RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE

Un itinerario nei luoghi della guerra e della Resistenza a Parma e dintorni. Biciclettata di 20 km circa a cura di ISREC Parma e FIAB Parma - Bicinsieme.

Iscrizione alla partenza. Copertura assicurativa obbligatoria € 2.

Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo, ore 15

120... VIAGGIO NEGLI SPETTACOLI DEI FERRARI

Spettacolo della compagnia I burattini dei Ferrari. Prenotazione tramite app Parma 2020 + 21

Portici della Pilotta, ore 16

CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI E CORO RENATA TEBALDI IN CONCERTO

Lenz Teatro, sino al 29 aprile dalle 18 alle 22

PICCINE [VIDEOINSTALLAZIONE]

Sino al 29 aprile

Testo originale e imagoturgia Francesco Pititto, composizione e installazione Maria Federica Maestri, musica Andrea Azzali, cura progettuale Elena Sorbi, consulenza storica Fabrizia Dalcò, Maddalena Arrighini, cura tecnica Alice Scartapacchio. Produzione Lenz Fondazione in collaborazione con ISREC.

Info e prenotazioni: telefono: 0521270141, whatsapp: 3356096220

Piazza Garibaldi, ore 21

CONCERTO PER LA LIBERAZIONE

NUVOLARI

BNKR44

PSICOLOGI

In collaborazione con Caos organizzazione spettacoli.

Martedì 26 aprile

Cinema Astra, ore 21

ROSETTA SOLARI, UNA RAGAZZA PARTIGIANA

Video racconto di una Resistenza. A cura di Centro Studi Movimenti in collaborazione con Ritagli in movimento e Officina Nerei.

Prenotazione consigliata tramite whatsapp o sms al numero 3662376453

Mercoledì 27 aprile

€ Teatro al Parco, ore 11

CIDE - I DONI DI PAPÀ CERVI

regia Maurizio Bercini, testo Marina Allegri

con Maurizio Bercini e Fulvio Redeghieri

produzione Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con Istituto Alcide Cervi e Caracò Teatro

Per adulti e bambini da otto anni Prenotazioni: 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it

Repliche giovedì 28 e venerdì 29 alle ore 10

Lenz Teatro, ore 18

RESISTENZE PARTIGIANE [SEMINARIO]

Con Fabrizia Dalcò, Maddalena Arrighini, Maria Federica Maestri

Info e prenotazioni: telefono: 0521270141, whatsapp: 3356096220

€ Cinema D’Azeglio, ore 21

BOCCHE INUTILI

Proiezione del film (2022) di Claudio Uberti. La storia corale di un gruppo di donne ebree durante il nazi-fascismo. Prima visione in collaborazione con Arci Nazionale. Gli autori saranno presenti in collegamento video.

Venerdì 29 aprile

Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore, ore 17

MEMORIE PARTIGIANE. NARRAZIONI PUBBLICHE DELLA RESISTENZA NELL’ITALIA REPUBBLICANA

A cura di Anpi provinciale di Parma, Centro studi movimenti di Parma, Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma

Pomeriggio di studi. Relatori: Mirco Carrattieri (Liberation Route Italia) William Gambetta (Centro Studi movimenti Parma), Marco Minardi (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma). Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 30 aprile

Piazzale Picelli, ore 17

LA NECESSITÀ, IL CASO, L’UTOPIA

Presentazione del libro di Santo Peli (Bfs, 2022) a cura di Centro Studi Movimenti in collaborazione con Istituto nazionale "F. Parri". Dialogano con l'autore Filippo Focardi, Phil Cooke e Mirco Carrattieri.

RETRO:

Lunedì 25 aprile - orari di apertura Musei Civici e spazi espositivi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore

I CAPANNONI A PARMA – STORIE DI PERSONE E DI CITTÀ: ultimo giorno di apertura,

ore 9 – 19

Palazzo Pigorini

IL FILO E IL FIUME, mostra fotografica di Paolo Simonazzi: 10.30 - 19.30

Camera di San Paolo: 9.30 - 18.30

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: 10.30 - 18.30

Museo dell’Opera, Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini: 10 - 18

Portici del Grano

DOPO UN RACCONTO NE VIENE UN ALTRO

Esposizione a cura di Istituto Alcide Cervi e ANPI di totem divulgativi dedicati alla vicenda della Famiglia Cervi.

Biblioteca di Alice, dal 22 al 29 aprile

25 APRILE: STORIE DI RESISTENZA vetrina tematica

Spazio Giovani della Biblioteca Civica, dal 19 al 26 aprile

Vetrina tematica sulla Resistenza: selezione di testi dalla sezione young-adult della Biblioteca Civica a cura degli educatori dello Spazio Giovani

Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna

IAT – R Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica

0521.218855 - turismo@comune.parma.it

Il programma potrebbe subire variazioni

L’ingresso alle iniziative è gratuito salvo dove diversamente segnalato con il simbolo €

Tutti gli eventi sono organizzati in conformità a quanto prescritto dal DL n°24 del 24/03/2022 in merito alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.