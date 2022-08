Salso, tutto da rifare per il Baistrocchi: revocata l'assegnazione per l'affitto - Video

L'allarme per la diffusione del virus West Nile, con l'intervista all'esperto dell'Ausl di Parma, ma anche il "mal di pancia" in casa Pd per le candidature, e la situazione delle Terme Baistrocchi, per cui è stata revocata l'assegnazione per l'affitto : queste ed altre notizie domani sulla Gazzetta di Parma in edicola, anticipate dal vicedirettore Stefano Pileri.