Ecco perché Parma scende nelle classifiche sulla qualità della vita

Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa le notizie che troverete domani sulla Gazzetta di Parma. In particolare cercheremo di spiegare perché Parma sia in discesa nelle classifiche sulla qualità della vita e del tessuto urbano pubblicate da due quotidiani economici. In più si è parlato di bollette del teleriscaldamento nel Consiglio comunale di ieri. In particolare sono state chieste spiegazioni ad Iren con un ordine del giorno bipartisan. Si parlerà anche di un corso sugli esplosivi tenuto da Danilo Coppe agli artificieri dell'esercito. Infine le pagine della Gazzetta su scuola e università con la prima pagina del progetto della Gazzetta nelle scuole medie di Parma.