Guerra e Massari sulla classifica di Italia Oggi: «Premia e stimola tutto il territorio» - Video

Qualità della vita secondo Italia Oggi, il sindaco Michele Guerra commenta: "Siamo la seconda dell'Emilia-Romagna dietro Bologna, vuol dire che si sta lavorando bene. Settimi su 107 è un buon risultato" anche se "non dobbiamo pensare che risultati come questo possano mettere al sicuro le criticità della città" e si lavora per affrontare i problemi. Il presidente della Provincia Andrea Massari aggiunge: "Continuare a lavorare per una comunità che migliora, progredisce e aumenta i servizi ai cittadini".