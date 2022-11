Collegamenti tra Parma e le frazioni: debutta il "Week Bus" - Video

E' stato presentato il nuovo servizio della Tep Week Bus, un nuovo piano settimanale di collegamenti Tpl da e per le frazioni al centro di Parma.

Il servizio è stato illustrato da Gianluca Borghi, assessore del Comune con delega a Sostenibilità, e Roberto Prada, presidente di Tep.

Week Bus da lunedì 21 novembre (in via sperimentale) con 3 corse mattutine il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle frazioni di Eia e Roncopascolo, Vicofertile, Gaione, Vigatto, Ravadese e Ugozzolo per raggiungere le destinazioni più frequentate del centro, dall'Ospedale Maggiore alla stazione ferroviaria, da Barriera Bixio a Piazza Ghiaia e relative corse di ritorno. L'obiettivo è quello di intensificare il collegamento tra le frazioni e il centro città con un sistema di corse per una piena accessibilità della centro urbano da parte delle periferie integrando le corse normalmente attive da e verso la città.

Il servizio, attivo nei lunedì, mercoledì e venerdì feriali partirà delle frazioni verso Parma alle 9.30, 10.30 e 11.30 in direzione centro. In direzione opposta sono previste altrettante corse alle 10.00, 11.00 e 12.00.

Nella frazione stabilita, per tre giorni alla settimana, la frequenza delle corse mattutine scenderà da una corsa all’ora a una ogni mezz’ora circa.

Il bus seguirà il percorso osservato dalle linee che abitualmente collegano le diverse frazioni alla città, servendo a richiesta le stesse fermate.

A bordo si potranno utilizzare biglietti e abbonamenti urbani già in uso sulla rete cittadina, alle tariffe attualmente in vigore e senza alcun sovrapprezzo.

Eia e Roncopascolo, Vicofertile, Gaione, Vigatto, Ravadese e Ugozzolo

Lunedì, mercoledì e venerdì



Dalle Frazioni a Parma alle 9.30, 10.30 e 11.30

Da Parma alle frazioni alle 10.00, 11.00 e 12.00