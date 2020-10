Come gestire il cane durante la passeggiate e nelle aree cani ai tempi del Covid: 6 consigli utili

Avanza ogni giorno sempre più l'emergenza Covid, ed aumentano anche i contagiati giornalieri in tutta Italia. l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDAA ha messo a punto un prontuario semplice e rapido per la gestione delle passeggiate e della presenza nelle aree riservate con il proprio cane,allo scopo di evitare errori già commessi nel corso della prima ondata che in qualche caso sono costati la vita ai nostri amici a quattro zampe. Ecco di seguito i sei consigli utili.

1 - Quando portate a spasso il cane, e anche quando siete in area cani o al parco indossate sempre la mascherina coprendovi naso e bocca.

2- Quando raccogliete le feci, o siete in area cani indossate se possibile anche i guanti per evitare di toccare materiale che possa in qualche modo trasmettere il contagio.

3- Ricordatevi che gli animali domestici non trasmettono il corona virus all'uomo.

4 - Quando rientrate non lavate assolutamente le zampe al cane con candeggina anche se diluita o con altri detergenti, in caso di rientro da una giornata piovosa o sei il cane è stato nel fango pulitelo con della semplice carta tipo scottex.

5 - Quando rientrate ricordatevi sempre di buttare guanti e mascherina e di lavarvi le mani e portate sempre con voi in uscita mascherina, detergente per le mani e guanti di lattice.

6- Se siete positivi al virus, non uscite di casa per nessun motivo, ma per la passeggiata affidare il vostro cane a una persona o un dog sitter di assoluta fiducia e che abbia esperienza nella gestione dei cani.