Bull terrier e bassotti. Spirito battagliero e infinita vivacità

Bentornati‌ ‌cari‌ ‌compagni‌ ‌e‌ ‌compagne‌ ‌di‌ ‌branco!‌

L’articolo di oggi prosegue sulla linea dei precedenti allo scopo di aiutarvi a trovare la luce in fondo a quel tunnel che è il vasto mondo delle attitudini e esigenze delle razze canine e dei loro meticci.

In particolare oggi ci soffermeremo su Terrier, Terrier di tipo Bull e Bassotti.

TERRIER

Forse non tutti sanno che: nelle razze appartenenti a questa categoria c’è una grande variabilità di taglia e mantelli (gambe lunghe, gambe corte, pelo raso, riccio, duro..) tuttavia le attitudini restano comuni.

Come al solito partiamo facendo due chiacchiere sulla storia di questi cani: da dove provengono? Qual era il loro ruolo in funzione del lavoro insieme all’uomo?

Questi spavaldi pelosi sono stati allevati inizialmente in Inghilterra nel ‘700 allo scopo di ottenere cani abili nella caccia in tana, cioè cani in grado di infilarsi nelle tane di animali selvatici e di contrastare le popolazioni di animali considerati nocivi come ratti e topi.

Riflettiamo ora su quali attitudini e bisogni si porti con sé questa memoria di razza:

1. TENACIA: questi cani nascono per affrontare le prede nel loro luogo sicuro con il risultato che queste ultime non ne saranno di certo entusiaste. Tra queste annoveriamo anche animali fortemente aggressivi e molto pericolosi come cinghiali, volpi o tassi. Questo, nei nostri amici Terrier, si traduce in un bel caratterino deciso e tenace, di conseguenza meglio pensarci due volte prima di litigare con loro, perché questi piccoli teppisti nel conflitto ci sguazzano come la zia Felicetta alla tombola di Natale o davanti a un bel litigio tra opinionisti in Tv! C’è chi li definisce zucconi, ma noi di Compagne di Branco siamo fermamente convinte che sia sempre questione di trovare la chiave giusta per ingaggiarli e convincerli che noi bipedi spennacchiati possiamo essere una buona guida e che di noi si possono fidare.

2. VIVACITÀ E AGILITÀ: il tipo di caccia che vi abbiamo appena descritto necessita di una certa prestanza e resistenza fisica, si tratta quindi di cani molto attivi, agili e resistenti.

Questa macro-categoria di razze può essere suddivisa in gruppi in base alla taglia:

tra i più grandi abbiamo l’Airedale Terrier (che con 55-60 cm al garrese è il cane più grande del gruppo), mentre anche i più grandicelli restano comunque una taglia media contenuta come il Fox Terrier o il Deutscher Jagdterrier. Tra i più piccoli troviamo il Jack Russell Terrier, il West highland White Terrier (o Westie) e il simpatico e decisamente meno conosciuto Skye Terrier. Attenzione perché c’è un piccolo gruppo di Terrier considerato da compagnia di cui fa parte il piccolo Yorkshire Terrier: non fatevi ingannare dall’aspetto accattivante di questi piccoletti perché, se è vero che possono essere meravigliosi compagni di vita, questo non li esonera dall’avere le caratteristiche sopracitate! Infatti anche loro sono dei bei peperini: nati tra le mura delle prime industrie tessili inglesi e le miniere di carbone per cacciare i topi, grazie alla loro piccola mole, passavano dai cunicoli più angusti e non si arrendevano facilmente.

Il proprietario ideale di queste razze deve essere una persona in grado di andare oltre l’apparenza estetica del cane compatto e di taglia contenuta - tranne l’ Airedale Terrier che come dicevamo è bello grandicello- e che abbia voglia di divertirsi col suo cane, di fare attività e di rispettare l’indole reattiva e vivace di queste razze.

TERRIER DI TIPO BULL

Forse non tutti sanno che questo gruppo di Terrier, pur avendo alcune caratteristiche in comune con i precedenti, ha un'origine diversa.

I Terrier di tipo Bull nascono dall’incrocio di varie tipologie di Terrier con il Bulldog. Lo scopo di questa scelta selettiva fu di ottenere un cane con l’agilità del Terrier e la tenacia dell’ Old English Bulldog perché potesse dare la caccia agli animali dannosi ed essere utilizzato nei combattimenti con altri animali - scelta indubbiamente discutibile e ci auguriamo superata - in ogni caso, così facendo, hanno selezionato alcune delle razze più amate e richieste degli ultimi decenni.

Una volta chiarite le loro origini è facile comprendere che non è colpa loro se ancora oggi capita spesso che non gli vadano a genio i loro simili; come sempre starà a noi compagni bipedi comprendere le loro attitudini e agire al meglio per aiutarli e rispettare la loro indole magari con un buon percorso educativo.

A questo gruppo appartengono il Bull Terrier, l’American Staffordshire Terrier e lo Staffordshire Bull Terrier.

NB: I pelosi di questo gruppo sono purtroppo spesso etichettati come cani-killer per colpa delle loro origini anche se in realtà la loro selezione avrebbe dovuto annullare completamente l’aggressività nei confronti dell’uomo, soprattutto vista la loro funzione di combattimento con altri cani. Provate a immaginare cosa sarebbe successo se due cani durante la lotta nel ring avessero dirottato il loro nervosismo verso quei pirla di bipedi (e siamo state buone…) che erano lì per scommettere. Purtroppo però spesso la selezione e l’educazione di questi cani è stata fatta con criterio e da lì sono nati i problemi e la loro cattiva reputazione che speriamo vada man mano scemando grazie a più informazione, cultura ed educazione cinofila.

Il compagno umano ideale per i T.T.B. dovrebbe essere qualcuno che ne accetti, ne comprenda e ne rispetti pregi e difetti (che visti dagli occhi di un appassionato saranno comunque pregi). Sicuramente devono essere persone attive e attente.

BASSOTTI

Forse non tutti sanno che: si tratta di una razza diffusa già nel Medioevo.

Questi simpatici salsicciotti nascono tanto tempo fa tramite una selezione graduale dal segugio di esemplari sempre più adatti a seguire gli animali anche all’interno della tana - ergo sempre più bassi. Infatti i rappresentanti di questa razza non solo sono in grado di “stanare” gli animali ma sono anche ottimi cani da seguita e da ricerca.

Veniamo quindi alle loro caratteristiche:

1. OTTIMO NASO: sono degli ottimi cercatori con i quali vi potete divertire un sacco nelle attività di ricerca.

2. VIVACITÀ: sono cani vispi e attivi il cui mestiere era/è quello di macinare tanta strada seguendo le piste che poi li portavano alle tane delle loro prede.

3. FURBIZIA E INTELLIGENZA.

4. CORAGGIO: tra le altre, una delle prede preferite del bassotto è proprio il tasso che quando si ritrova un intruso che lo minaccia nella sua tana non reagisce in maniera propriamente amichevole...per questo il Bassotto tenderà a non tirarsi indietro davanti al pericolo.

Questa razza comprende diverse variabili di taglia ( Standard, Nana e Kaninchen) e di mantello ( lungo, corto e duro).

L’umano ideale per il bassotto dovrebbe rispettare il sue essere un buon cacciatore non trascurando mai la sua voglia di esplorare e usare il naso anche quando la caccia non si conclude necessariamente con l’uccisione di una preda. La nostra amica Isotta la Bassotta (detta Bisi) vi implora di non trattare i suoi parenti come cani da borsetta o come accessori anche perchè il loro carattere tenace vi metterebbe in seria difficoltà.



Per questa settimana è tutto, vi lasciamo con una citazione di George Eliot:

“Gli animali sono amici così simpatici: non fanno domande e non riportano pettegolezzi”

