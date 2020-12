Riscalda un cuore, dona una cuccia con il progetto solidale di Oipa Italia

L' inverno ormai alle porte, con il suo bagaglio di freddo e gelo, rappresenta per migliaia di cani senza famiglia un momento assai difficile da superare. Infatti, «per strada e in tanti rifugi ci sono tantissimi amici a quattro zampe che, con l’arrivo del maltempo, patiscono i rigori invernali», come sottolinea sulle pagine del proprio sito internet Oipa Italia, che per questo motivo ha dato vita a «Riscalda un cuore, dona una cuccia»:

«Il progetto “Riscalda un cuore, dona una cuccia” nasce proprio con l’obiettivo di donare delle cucce a tantissimi randagi accuditi in tutta Italia dai nostri “Angeli blu” – spiega l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali -. Molti di loro vivono in piccoli branchi e si riparano in luoghi di fortuna, tra le radure o in giacigli arrangiati, altri sono accolti nei rifugi gestiti dai volontari e le loro casette, oramai, sono usurate e danneggiate».

Dal nord al sud del nostro Paese, sono numerose le sezioni Oipa coinvolte in questa iniziativa solidale: «Sono tantissimi – prosegue l’associazione animalista - gli amici con la coda che aspettano la nostra mobilitazione per ricevere un nuovo tetto in sostituzione dell’“usato sicuro”, così come quelli che un riparo caldo e confortevole non l’hanno mai avuto. Perciò, “bando alle ciance e avanti tutta: dona una cuccia!”. Partecipare è semplice: basta fare una donazione sul conto corrente di Oipa Italia con causale “Offerta - Riscalda un cuore, dona una cuccia”, i nostri fedeli compagni di strada ve ne saranno grati per i giorni a venire».

È possibile sostenere il progetto facendo un versamento tramite bollettino postale su c/c n. 43035203 intestato a Oipa Italia inserendo la causale indicata, tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 43035203 banco posta, codice IBAN IT28P07601016000000430

35203, Bic/Swift (per bonifico estero) BPPIITRRXXX sempre indicando la causale «Offerta – Riscalda un cuore, dona una cuccia», o ancora inviando un assegno bancario non trasferibile intestato a Oipa Italia, appunto, a Oipa Italia, via Gian Battista Brocchi 11, 20131 Milano, oppure tramite carta di credito all’indirizzo web https://www.oipa.org/italia/riscalda-un-cuore-dona-una-cuccia/, cliccando sul tasto «donate» all’interno della pagina.



