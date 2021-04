Reato sì, reato no

Oggi vogliamo parlare di un tema molto delicato e spesso frainteso: cosa costituisce maltrattamento degli animali secondo la legge. Come sempre, per darvi informazioni corrette e accurate, ci siamo rivolte alla nostra fidata consulente legale Cristina Ganga collaboratrice dello Studio dell’avvocato Antonio Maccarone, lasciamo a lei la parola.

Il reato

«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

Questo è il testo della fattispecie di reato di maltrattamenti di animali, così come descritta dall’articolo 544 ter del codice penale, che proveremo a spiegare nel nostro consueto appuntamento di approfondimento, per quanto sia possibile farlo in queste poche righe. Intanto, ciò che serve per iniziare a capire la portata di questo discusso reato è che il bene giuridico tutelato, così come recita il titolo, è il “sentimento per gli animali”: vale a dire, che, perlomeno nella concezione iniziale della fattispecie, ancora giovane e per questo soggetta a continui mutamenti nella sua interpretazione, l’intento del legislatore era quello di tutelare il sentimento di pietà e compassione degli uomini verso gli animali.

A ciò si aggiunga che ci sono sempre state specie etologiche, per così dire, privilegiate nella tutela accordata e queste sono senza dubbio quelle antropizzate, tra cui spicca, per eccellenza, quella canina.

Non sono tutti uguali, infatti, i rapporti che l’uomo instaura con gli animali: ognuno di noi è portato a provare maggior empatia per gli animali con cui condividiamo spazi comunicativi che originano nell’uomo sentimenti che sono in grado, in un certo senso, di eguagliare quelli che proviamo per gli appartenenti alla nostra specie ed è questo il motivo per cui si è giunti alla repressione penale delle condotte di cui al titolo IX bis del Codice penale.



Il legislatore

L’impostazione iniziale data del legislatore però nell’orientamento della giurisprudenza più recente sembra essere parzialmente cambiata spostando la chiave di lettura delle condotte penalmente rilevanti: si è giunti ad individuare il fulcro della tutela anche negli animali in quanto esseri senzienti vulnerabili al dolore e alle sofferenze, oltre che oggetto dei nostri sentimenti.

È alla luce di questi dati che le Corti hanno sagomato le condotte penalmente rilevanti giungendo alla censura di comportamenti consistenti, per esempio, nel bastonamento di un cane per dieci minuti al giorno al fine di “istruirlo” a non abbaiare, o nell’omissione di cure da parte del proprietario che ha comportato la degenerazione della patologia da cui era afflitto con conseguente incremento delle sofferenze patite dall’animale. Va tuttavia precisato che i fatti oggetto di sanzione penale non si possono individuare in base alla sensibilità soggettiva dello spettatore dell’evento, e nemmeno in base ad eventuali rancori pregressi che spesso si strumentalizzano tramite una denuncia. il che vuol dire che il carico delle aule dei tribunali non può e non deve essere appesantito da denunce che, per esempio, riguardino il caso di un animale che trascorre qualche ora da solo in casa per via del fatto che il suo proprietario si rechi al lavoro.

Ciò che deve essere certamente oggetto di denuncia alla luce delle riflessioni svolte è qualsiasi condotta che provochi dolore e afflizione all’animale, contraddistinguendo una condizione di vita incompatibile con le sue caratteristiche biologiche, quando non è necessario e quando siano sorrette da motivi abietti, futili o determinate dalla crudeltà dell’agente.



Informarsi sulle leggi

Avete capito cari compagni di branco? Prima di agire d’istinto, anche se comprensibilmente visto l’amore che proviamo per i nostri amici pelosi, bisogna essere ben informati su cosa costituisce reato e cosa no. Per questo siamo molto grate delle informazioni che la nostra consulente legale del cuore Cristina Ganga ci fornisce ogni volta, speriamo che anche per voi siano utili spunti di riflessione. Nel dubbio non esitate rivolgervi ai vari numeri verdi e professionisti che potranno guidarvi e fare luce sul contesto specifico di quello che sta succedendo.

Lia Begani e Valentina Tridente

______________________________

