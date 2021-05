Una raccolta cibo tramite Amazon per aiutare «I gatti di Maria Luigia»

Nell’oasi felina di Beneceto, alle porte di Parma, sono ospitati 160 mici, ognuno con una diversa storia alle spalle, ma tutti con un minimo comune denominatore: a fornire loro riparo, cibo e cure sono infatti i volontari de «I gatti di Maria Luigia», associazione che gestisce la struttura e che dal 1992, come si legge sul sito internet della ODV, «si propone di tutelare gatti randagi e di colonia, e creare uno spazio sicuro per i nostri amici felini offrendo loro la sicurezza di un rifugio in cui vivere nell’attesa di essere adottati».

Un proposito che l’associazione ha portato avanti anche in questi lunghi mesi segnati dal Covid-19: «Durante il periodo della pandemia e del lockdown- spiega la presidente, Franca Gerbella - l’attività presso la nostra oasi felina non si è mai fermata, e la cura ed il mantenimento dei mici sono sempre proseguiti grazie al costante impegno dei volontari. Ci siamo però ovviamente trovati in difficoltà per quanto riguarda la possibilità di raccolta cibo e anche per quel che concerne la ricezione di proventi per il sostentamento dei numerosi gatti ospitati presso la nostra struttura. A breve riprenderemo con l’organizzazione di alcuni eventi, in modo da far “quadrare” un po’ le casse dell’associazione. Nel mentre, abbiamo attinto ad altre fonti organizzando alcune nuove iniziative, ultima tra queste la possibilità di poter far recapitare il cibo presso la nostra responsabile dell’oasi, facendo spesa direttamente on line».

Su Amazon, infatti, è stata creata una wish list di cibo umido a favore de «I gatti di Maria Luigia»: tutti possono contribuire cliccando sul link https://amzn.to/3yAyn5Y ed acquistando le scatolette che verranno poi consegnate dal corriere all’oasi felina di Beneceto, permettendo così ai volontari dell’associazione di continuare a sfamare i tanti mici che vivono nella struttura.

«Ricordiamo inoltre a tutti, in questo periodo di dichiarazione dei redditi – prosegue la Gerbella -, la possibilità di destinare il 5x1000 alla nostra associazione: è sufficiente inserire il nostro codice fiscale che è 92106640342. Eventuali donazioni all’associazione, deducibili appunto dalla dichiarazione dei redditi – conclude -, possono essere trasmesse, a mezzo bonifico bancario, all’ IBAN IT29U062301271100003597

77415 del conto corrente intestato a “I gatti di Maria Luigia ODV”».