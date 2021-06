Io resto a casa Le vacanze senza Fido

Bentornati cari compagni e compagne di branco!

Anche quest’anno siamo quasi arrivati alla stagione in cui la maggior parte di noi bipedi approfitta per viaggiare e staccare un po’ la spina: le ferie si avvicinano!

Visto che l’estate scorsa abbiamo visto come affrontare le varie tipologie di viaggio con Fido quest’anno vogliamo dedicare un articolo a quelle occasioni in cui purtroppo ci troviamo obbligati a separarci dal nostro beniamino peloso perché impossibilitati a portarlo con noi.

Vediamo quindi quali possono essere alcuni dei motivi per cui può insorgere tale necessità:

Viaggio molto lungo e stressante: prendiamo per esempio un lungo viaggio in aereo. Parliamoci chiaro, 12 h di viaggio nella stiva di un aereo non sono il massimo per nessuno e a meno che non vi dobbiate trasferire dall’altro capo del pianeta il nostro consiglio è quello di risparmiare al vostro pet questo stress.

Nel Paese meta del vostro viaggio i cani non sono ben accetti: non ancora tutte le culture vedono i cani di buon occhio e ci sono Paesi in cui alcune razze sono bandite per esempio.

Cani con problematiche sociali vivrebbero con molta difficoltà luoghi di villeggiatura o di confusione.

Viaggio di lavoro in cui non si ha il tempo di dedicare le dovute attenzioni al nostro pet.

Oppure, semplicemente qualcuno di noi può aver voglia/bisogno di staccare dalla routine quotidiana Fido compreso. Come a volte fa bene alla coppia fare le vacanze separate dal coniuge anche per qualcuno di noi può essere utile o salutare staccare dal cane.

Accettato e rispettato il fatto che può capitare di doversi separare da Fido ora analizziamo tutte le opzioni a nostra disposizione e vediamo di scegliere la migliore per il nostro compagno a quattro zampe cercando anche di capire come affrontare questo momento nel migliore dei modi soprattutto per il cane.

1. Pensione casalinga: si tratta di una normale situazione domestica in cui il professionista accetta di accogliere cani all’interno della sua dimora, generalmente non sono presenti gabbie o box. Ovviamente si tratta di una situazione molto comoda e accogliente ma non tutti i cani sono pronti a vivere serenamente certi livelli di intimità e promiscuità con altri cani, soprattutto se estranei. Generalmente chi fa questo mestiere ha già cani di sua proprietà e nei periodi di maggiore richiesta avrà anche cani di altri clienti.

2. Pensione con box comunicanti, cioè in cui i cani si possono vedere tra un box e l’altro: questo tipo di situazione è adatta a cani che hanno bisogno di un buon livello di rispetto dei propri spazi e delle proprie risorse ma che comunque vive serenamente la vista degli altri cani. In questo caso, tuttavia è molto importante che il professionista che gestisce la struttura sia in grado di abbinare bene i caratteri e disporre di conseguenza i vari soggetti.

3. Pensione con box non comunicanti: questa tipologia di situazione è adatta a molte tipologie di carattere tra cui i più schivi e asociali, assolutamente non adatta a cani con problematiche gravi di distacco.

4. Dog sitter che si occupa del cane a domicilio: questa situazione in cui un professionista viene al vostro domicilio più volte al giorno per accudire il vostro cane secondo le sue abitudini è molto adatta a quei cani che trovano rassicurante restare nel proprio ambiente e soprattutto non vivono male l’ingresso di un estraneo nel proprio territorio (se avete un maremmano che sta da dio nel suo ambiente ma che poi non fa entrare il dog sitter in vostra assenza forse non è la situazione adatta).

5. L’amico/parente generoso: ovvio che se poi c’è un amico o parente che conosce bene il cane e ha voglia e modo di occuparsi di lui, anche questa è un ottima soluzione ma attenti che a volte la buona volontà non basta, quindi attenzione a valutare sempre bene la situazione ideale per ogni singolo cane.

“Ok, care compagne di branco ma come facciamo a fare in modo che il nostro cane affronti questa nuova avventura nel migliore dei modi?”

Prima raccomandazione molto importante: mettete sempre il vostro cane in mano a persone esperte e preparate perché quando si ha a che fare con esseri viventi improvvisarsi è molto rischioso.

Seconda considerazione molto importante: fate sempre tutto in modo molto graduale, fate prima conoscere il luogo e la persona in vostra presenza poi con calma provate a lasciare il cane nella struttura da voi scelta, prima per qualche ora e poi gradualmente per più tempo in accordo con chi gestisce la struttura ma soprattutto con il vostro adorato amico peloso. Rispettate i suoi tempi, non fate le cose in modo affrettato perché se vi giocate male le vostre carte c’è il caso che quella situazione poi resti sempre troppo difficoltosa per Fido.

