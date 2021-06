La campagna #faisentirelatuavoce per denunciare chi abbandona gli animali

Si intitola #faisentirelatuavoce la campagna lanciata in questa estate 2021 da Lega nazionale per la difesa del cane - Animal Protection contro l’abbandono di animali, una piaga che non accenna a diminuire: nel 2020, infatti, sono stati oltre 118.000 i quattro zampe arrivati nei canili sanitari e nei rifugi del nostro Paese, senza contare, purtroppo, tutti quelli morti dopo essere stati abbandonati; circa 42.000 sono stati invece i cani adottati. Con questa iniziativa, l’associazione intende non solo porre l’attenzione sul problema, ma anche invitare tutti coloro si trovino ad assistere all’abbandono di un animale a segnalare «tempestivamente il reato alle forze dell’ordine e a Lndc scrivendo ad avvocato@legadelcane.org».

«Nessuno è solo – ha affermato Piera Rosati, presidente di Lega nazionale per la difesa del cane - se attiviamo questa catena di aiuto. Chi abbandona un animale rovina la vita a un compagno fedele e danneggia tutta la società. Quindi, se assistete a questo crimine dovete immediatamente contattare le Forze dell’Ordine che sono tenute per legge a intervenire subito».

Ambassador della campagna #faisentirelatuavoce è Samantha De Grenet: «Ogni anno sono tanti, troppi, gli animali investiti, avvelenati e lasciati a morire soli in qualche luogo dimenticato – ha commentato l’ex modella e personaggio televisivo -. È ora di unirci per mettere alla gogna chi commette nel 2021, e in un paese come l’Italia, questo gravissimo reato. Chiediamo a tutti i cittadini di essere attivamente con noi in questa battaglia e di fare sentire senza paura la propria voce».

«Maggiori controlli sulla corretta iscrizione all’anagrafe canina, adozione responsabile e sterilizzazioni. Queste sono le principali armi per contrastare abbandono e conseguente randagismo - ha poi sottolineato Piera Rosati -. Chiunque divida la propria casa con un animale è ben consapevole del profondo rapporto che si instaura con loro, diventano per noi figli, fratelli, amici con cui creiamo e sviluppiamo una relazione basata sull’amore puro e sulla fiducia reciproca. Tuttavia, purtroppo, questa fiducia viene tradita da una parte dell’umanità che, ancora oggi, abbandona il proprio animale».

All’indirizzo internet https://youtu.be/supgWHM7_nM è possibile vedere il video teaser #faisentirelatuavoce.