Trasporto di cani e gatti Le regole da rispettare

L'articolo di oggi è utile sia per chi andrà in vacanza sia per chi semplicemente vuole essere informato su come la legge si esprime riguardo al trasporto/viaggio con i nostri amici pelosi. Come sempre in questi casi ci siamo rivolte alla sapienza e gentilezza della nostra fidata consulente legale Cristina Ganga collaboratrice dello Studio dell’avvocato Antonio Maccarone.

Le norme che disciplinano il trasporto di animali domestici sono distribuite su più fonti: regolamenti e direttive europee che integrano o si combinano con quelle proprie del nostro Stato. Ipotizziamo di dover partire per la nostra vacanza (destinazione Sardegna, per esempio) che prevede un lungo itinerario che dovremo percorrere con mezzi di trasporto diversi. Partendo da Parma con i nostri animali domestici in macchina fino al porto per imbarcarci sul traghetto. Consultiamo, prima di partire, il codice della strada dove agli artt. 169 e 170 apprendiamo che è consentito il trasporto di animali domestici sui veicoli, purché «custoditi in apposite gabbie o contenitori nel vano posteriore al posto guida diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri».

Se l’animale da trasportare, invece, è solo uno può stare ovunque nell’abitacolo purché non sia in grado di costituire un potenziale intralcio per il guidatore: è evidente come il Codice della Strada si preoccupi, chiarendo le ipotesi in grado di costituire intralcio alla guida, dell’incolumità non solo di chi si trova nell’abitacolo ma anche del grado di sicurezza di chiunque si trovi in circolazione. In presenza di più di un cane nell’abitacolo, se di media o grossa taglia, essi dovranno necessariamente stare nel vano posteriore a quello del guidatore divisi da apposita rete non essendo possibile contenerli in una gabbia. Se durante il nostro viaggio non dovessimo rispettare le norme appena descritte e incappassimo in un posto di blocco dovremo tenere in considerazione che al budget per la nostra vacanza andranno decurtati i costi della sanzione amministrativa per una cifra compresa tra 87 e 345 euro, oltre alla decurtazione di un punto sulla patente. Ma se dovessimo trasportare i nostri animali in moto? A norma dell’articolo 170 Codice della strada è possibile: purché custoditi in apposita gabbia o contenitore e assicurati all’asse del veicolo senza sporgere più di 50 centimetri rispetto ad esso, ovviamente senza impedire o limitare la visibilità del conducente.

Eccoci dopo qualche ora, e qualche sosta per dare sollievo ai nostri animali, arrivati al porto. A eccezione del biglietto che avremo precedentemente pagato per il nostro animale, ci sono regole diverse da rispettare a seconda del luogo di imbarco, di quello di destinazione, nonché delle compagnie cui affidiamo il nostro trasporto. In linea generale, dobbiamo sapere che sono ammessi al trasporto marittimo solo i cani dotati di microchip (e quindi muniti di libretto di iscrizione all’anagrafe canina) e tutti gli animali devono essere muniti di certificazione veterinaria di buono stato di salute; dovrà inoltre essere esibito il carnet delle vaccinazioni e l’animale deve essere stato sottoposto alla profilassi antiparassitaria. Nel caso della Sardegna, si richiede anche di aver eseguito la vaccinazione antirabbica. Le soluzioni, una volta imbarcati, sono relativamente varie: tendenzialmente gli animali vengono alloggiati in appositi ricoveri ma è consentito a seconda della taglia e della compagnia portare con sé in cabina il proprio cane o gatto dotata di quanto necessario per la traversata in mare anche dell’animale. Vale per tutte indistintamente la regola che vale anche per strada in città: il cane può passeggiare insieme a noi sul ponte ma deve essere dotato di museruola e guinzaglio, alcune navi prevedono anche luoghi appositamente adibiti ai bisogni fisiologici del nostro amico facilmente individuabili.

Ora che sappiamo tutto o quasi sul loro trasporto è arrivato il momento di ricordare al lettore che non abbiamo scuse se non possiamo portare il nostro animale da compagnia insieme a noi: esistono ricoveri e pensioni dove il nostro animale potrà essere accudito in nostra assenza. Ricordiamo infatti che l’abbandono di animali costituisce reato: a norma dell’articolo 727 del Codice Penale la sanzione prevista è quella dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Adesso avete tutte le indicazioni su quello che dice la legge riguardo al trasporto dei nostri amici pelosi. Sarà poi nostra responsabilità essere informati sulle varie eccezioni che ci possono essere nelle diverse città/regioni d’Italia.

