Torna dopo un anno di assenza  il «Torri Dog Show»

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, torna la sfilata di beneficenza con protagonisti i nostri amici a quattro zampe: domani, a partire dalle ore 15, la nona edizione del “Torri Dog Show” animerà infatti il piazzale sud dell’Euro Torri di Parma.

«Quest’anno non saranno presenti i banchetti delle associazioni e nemmeno gli spettacoli cinofili per via dei permessi riguardanti la normativa Covid – spiega Mara Bianchi, presidente de “Il Rifugio di Noè – tutti per due, due per tutti”, Onlus che insieme al centro commerciale Euro Torri organizza l’evento -. Sarà comunque un pomeriggio dedicato ai nostri fedeli amici, in cui tutti saranno protagonisti.

Come d’abitudine, verranno premiate 3 categorie: “Mister”, “Miss” e “Baby dog”. Per il secondo anno avremo il “Meticcio raduno” dedicato, appunto, ai cani meticci, che molto spesso, come sappiamo, provengono da abbandoni, maltrattamenti o rinunce di proprietà: a questo proposito, vorrei soffermarmi sul fatto che ormai i canili e gattili sono in gran parte popolati da rinunce di proprietà, le cui motivazioni vanno da allergie, nuovi componenti della famiglia che non accettano la presenza di un animale in casa, cambio di abitazione, sino a familiari che non si accollano l’animale di un proprio caro defunto... Penso sia inaccettabile che si possano adottare degli esseri viventi per poi liberarsene con tanta superficialità…».

Al “Meticcio Raduno” verrà premiato il “meticcio più meticcio”; non mancheranno poi gadget per tutti i partecipanti, che dovranno essere muniti di libretto sanitario e chip identificativo. Presente inoltre un set fotografico, messo a disposizione da Euro Torri, dove sarà possibile farsi scattare gratuitamente una foto insieme al proprio amico a quattro zampe.



«Ci auguriamo – prosegue la Bianchi - che possano aprire la sfilata alcuni cani in stallo presso associazioni o canili, per dare loro visibilità e sperare così in un’adozione. Come tutti gli anni, poi, sfileranno diversi levrieri dell’associazione “SOS Levrieri”».

Le iscrizioni saranno aperte oggi dalle 10 alle 19 e domani dalle 10 alle 15 presso lo stand presente nel piazzale sud dell’Euro Torri. Il costo per iscriversi è di 5 euro, e l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione “Il Rifugio di Noè”: «In questi ultimi tempi – racconta Mara Bianchi – abbiamo faticato parecchio per riuscire ad andare avanti con la nostra attività di gestione e sterilizzazione di diverse colonie feline e di approvvigionamento di cibo da devolvere agli animali di persone in difficoltà economica, senza contare il mantenimento di circa 45 gatti, oltre a tartarughe, ricci e ultimamente anche qualche piccione presso l’abitazione della vice presidente, Vittoria Rosato… Ci auguriamo quindi – conclude - che domani siano presenti tanti cani, e che tutte le persone adottino un comportamento consapevole, mantenendo il giusto distanziamento».