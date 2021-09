Quattro zampe in passerella per il «concorso di simpatia»

Si terrà domani al Parco del Dono, in via Montebello, la seconda edizione del “Concorso di Simpatia” dedicato a tutti i cani: a partire dalle ore 15 i quattro zampe, accompagnati dai proprietari, sfilareranno in passerella sotto gli occhi attenti di una giuria composta da dieci bambini, i quali avranno l’arduo compito di decretare il vincitore tra i tanti simpatici partecipanti. L’iniziativa nasce dalla volontà di Massimo Bigri, gestore del Chiosco all’interno del parco, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali e con le Guardie Zoofile OIPA, che saranno presenti all’evento: «Anche quest’anno, questa giornata ha due obiettivi – spiega lo stesso Bigri -: aiutare i cani bisognosi e far comprendere ai bimbi ed ai genitori che gli animali non sono giocattoli e che, in quanto esseri viventi, devono essere trattati con rispetto ed amore».

Per tutti i partecipanti alla sfilata ci saranno in omaggio gadget e buoni sconto messi a disposizione da “L’Isola dei Tesori”, sponsor della manifestazione, che inoltre regalerà un sacco gigante di crocchette al cane vincitore. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il Parco del Dono prima dell’inizio della sfilata; il costo sarà di 5 euro a partecipante ed il ricavato verrà devoluto interamente ad Equilibranco, associazione di promozione sociale ed educiazione cinofila: sono infatti tanti gli animali abbandonati ed accuditi dai volontari, i quali provvedono al mantenimento ed alle cure dei quattro zampe, in attesa di trovare una famiglia che possa adottarli.

«Per noi è fondamentale non solo trasmettere l’amore verso gli animali – spiega Donatella Bontempi di Equilibranco -, ma anche la responsabilità di una corretta educazione al fine di poter condividere più tempo possibile insieme a loro. È poi molto importante coinvolgere i bimbi in eventi ed attività con gli animali, perché il rispetto che si impara a quell’età rimane per sempre». Presente alla manifestazione anche il Nucleo Difesa Animali.

Non mancherà infine il food truck dell’Osteria “Tre Ville” di Parma. «C’è poi un’altra iniziativa in programma sempre domani qui, al Chiosco del Parco del Dono – aggiunge Massimo Bigri -: a partire dalle ore 18 avremo un aperitivo benefico, al costo di 10 euro a persona, il cui ricavato verrà destinato al pagamento delle spese veterinarie per Bianca e Ben, due cani salvati da una brutta situazione. Bianca, in particolare, è affetta da dermatite con piaghe e ha una grossa infezione che l’ha resa quasi cieca… Hanno davvero bisogno dell’aiuto di tutti noi...».