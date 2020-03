Giochi intelligenti per i cani iperattivi

Dottoressa Faccini, questi giorni stanno mettendo a dura prova i miei cani. Erano abituati a fare lunghe passeggiate ma adesso tutto è cambiato. Che fare?

Gentile lettore, questo è davvero un problema che va affrontato attraverso diversi metodi.

In generale diciamo che possiamo dividere i cani in due categorie: gli anziani con le razze «pigre» da una parte e i cuccioli/giovani/adulti dall'altra. Entrambe le categorie hanno necessità particolari.

Il primo gruppo può accontentarsi delle passeggiate intorno a casa e nel quartiere per cui le ripercussioni sono più modeste. L'attività fisica, breve ma regolare, sarà in grado di mantenere l'apparato muscolo/scheletrico sufficientemente in forma senza produrre danni. Per i soggetti in buona forma fisica invece, consiglio, oltre alle purtroppo brevi passeggiate per gli indispensabili bisogni fisiologici, di svolgere in casa anche giochi di concetto, di stimolazione ed attivazione mentale che li facciano lavorare e stancare. Vi sembrerà forse strano, ma il lavoro che il cane fa per risolvere dei piccoli o grandi problemi che gli sottoponiamo, fa scaricare energie che altrimenti non saprebbe come bruciare.

I giochi intelligenti vengono ormai da anni utilizzati dagli educatori cinofili e dagli esperti del settore proprio per i cani ipercinetici o che soffrono di stati d'ansia (per esempio soggetti che faticano a restare a casa da soli). Adesso si presenta un'occasione particolare e mi sento di consigliarli a tutti.

Saranno sedute brevi, di circa 10 minuti più volte al giorno. Non di più perché il cane non è in grado di mantenere la concentrazione troppo a lungo.

Consiglio inoltre di ridurre l'apporto calorico per evitare che i soggetti si ritrovino tra qualche settimana con un peso eccessivo, con tutti i problemi associati.

Penso che lei sia fortunato perché i suoi cani possono giocare tra di loro. Chi ne ha uno solo in casa deve invece inventarsi qualcosa. Sul web si trovano anche i giochi fai da te.