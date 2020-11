Se il gatto protegge troppo il territorio

Gentile dottoressa Faccini, buongiorno. Il mio gatto continua a guardare fuori dalla finestra, soffia e ringhia se vede passare il gatto dei vicini. Nonostante sia castrato si è messo anche a fare di nuovo la pipì in casa. Cosa posso fare?



Cara Lettrice, il gatto in natura è un predatore per lo più stanziale che ha fatto della difesa del territorio e delle risorse alimentari la sua ragione di vita, una cosa essenziale per la propria sopravvivenza. Ovviamente a noi tutto questo sembra piuttosto strano perché nelle nostre case il cibo non manca mai e le ciotole piene sono sempre a disposizione. Però nella sua testa rimane sempre questo istintivo bisogno di controllare e difendere il territorio. Un gatto abituato ad uscire e quindi a vivere anche in libertà, marcherà con urina, feci ed unghie il perimetro che gli appartiene, aggredendo gatti estranei in maniera più o meno intensa ed efficace.

Però anche quelli casalinghi possono manifestare un disagio e/o apprensione vedendo soggetti potenzialmente pericolosi aggirarsi fuori dalle mura domestiche. Credo che il suo gatto si trovi proprio in questa situazione. La sterilizzazione, peraltro, non influenza particolarmente questo tipo di comportamento perché non è indotto dagli ormoni ma da una motivazione diversa. Le consiglio quindi di utilizzare i prodotti a base di feromoni felini che si trovano in commercio (ci sono degli erogatori per ambiente molto comodi) e, contemporaneamente fare in modo che il suo gatto non veda i gatti che girano fuori dalla vostra abitazione (tende più spesse, un pannello scuro che faccia da barriera o qualsiasi altra cosa che serva per raggiungere lo scopo).

Naturalmente i miei consigli partono dal presupposto che il gatto non abbia disturbi di altro tipo. In quest’ultimo caso l’approccio è differente. Bisogna quindi prestare molta attenzione quando un gatto urina fuori dalla cassetta perché le potenziali cause possono essere diverse.