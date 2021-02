Documentarsi bene per prendere un cane

Buongiorno dottoressa Faccini, ho trascorso tanti anni con un cagnolino di piccola taglia, un maschietto e, in verità, una piccola peste. E’ morto di vecchiaia qualche mese fa. Nonostante tutto quello che mi ha combinato, mi manca molto. Sono indeciso se prenderne un altro perché mi sembra di non essere adatto.

Capisco la sua preoccupazione e trovo che il solo fatto di manifestare questa indecisione sia un atto di responsabilità. Ritengo che non sia sempre vero il fatto che un cane diventi problematico perché ha un cattivo proprietario. Sicuramente l’essere impreparati, una scarsa conoscenza del comportamento e del linguaggio canino (un po’ di psicologia spicciola per intendersi) possono tradursi in una difficile convivenza, se si aggiunge l’incontro con il cane sbagliato (cioè un animale che ha subito traumi, il distacco precoce dalla mamma e dalla cucciolata o, non meno importante, la presenza di una madre problematica – troppo timida o aggressiva).

Le esperienze vissute durante le prime settimane di vita possono predisporre allo sviluppo di reazioni di paura nei confronti di diverse situazioni. Di questo, ovviamente, non è responsabile la persona che adotta il cucciolo ma chi fa riprodurre soggetti poco socievoli o addirittura paurosi e troppo reattivi. Alla luce di queste riflessioni non credo che i lunghi e difficili anni vissuti con il suo cane siano dipesi solo dal suo modo di rapportarsi con l’animale. E’ molto più probabile che il vostro sia stato un incontro infelice: a lei sarebbe potuto capitare un cagnolino più mite e alla sua adorata peste sarebbe potuto capitare un umano più preparato a rispondere a determinati comportamenti problematici.

Il mio consiglio è quello di documentarsi: legga un po’ di materiale, provi ad andare a fare del volontariato così da imparare ad interagire con i cani in maniera diversa, faccia esperienza sul campo e osservi come i cani comunicano tra loro e con noi. Potrebbe nascere qualcosa di buono.