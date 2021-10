Il gatto si gratta le orecchie? Attenzione all'otite, ecco cosa fare

Buongiorno dottor Gresia, le scrivo perché la mia Minnie, una gattina soriana di 6 anni, ultimamente scuote molto la testa e si gratta con la zampetta posteriore frequentemente entrambe le orecchie. Penso proprio che abbia qualcosa che non va, cosa mi consiglia di fare? Grazie per la sua attenzione.

Gentile lettrice, dai sintomi che mi ha descritto la causa più probabile e più frequente è l’otite. Parliamo sia di otite esterna, con infiammazione acuta o cronica del condotto uditivo e della membrana timpanica, sia di otite media con l’interessamento dell’orecchio più profondo a seguito della rottura della membrana del timpano che determina cosi l’estensione della patologia.

Esiste, sia pur meno frequentemente, una infezione auricolare per via orofaringea. Nel gatto le cause più frequenti sono la presenza di ectoparassiti come per esempio Otodectes cynotis, Neotrombicula autumnalis o Demodex oppure la presenza di polipi, infezioni batteriche o da lieviti, reazioni cutanee di tipo allergico, reazioni da contatto con prodotti esterni o neoplasie. Nel caso specifico, essendo un fastidio bilaterale, le cause più probabili potrebbero essere un infestazione parassitaria o una patologia cutanea su base allergica. In quest’ultimo caso possiamo parlare anche di malattie di tipo autoimmune, come per esempio il pemfigo foliaceo, che in generale danno manifestazioni di vario tipo anche in altre parti del corpo come il muso e i piedi. Per questo è fondamentale esaminare tutto l’animale e vanno indagate eventuali croste, ulcere e zone alopeciche.

Per effettuare una visita otologica corretta, io consiglio sempre di effettuare una lieve sedazione del soggetto; ciò permetterà una corretta indagine otoscopica e la possibilità di ottenere un campione citologico delle varie lesioni ed il prelievo di materiale presente nel condotto uditivo. Entrambi gli esami devono essere effettuati su campioni prelevati prima del lavaggio auricolare, in modo che non siano contaminati dallo stesso. In relazione alla diagnosi clinica e di laboratorio sarà necessaria una terapia topica, sistemica od entrambe.