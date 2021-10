Quando in casa arriva un gattino: come rendere l'ambiente accogliente

Dottoressa Faccini ho deciso di adottare un gattino e lo terrei in casa. I miei bambini lo chiedono da tempo e credo sia arrivato il momento. Cosa posso fare per rendergli la vita la più appagante possibile?

Quello che stiamo vivendo è un periodo storico molto particolare ed uno degli effetti più evidenti che stiamo osservando è che il numero degli animali domestici è aumentato in maniera significativa. E' verosimile che la mancanza di socializzazione tra le persone a causa della pandemia, abbia trovato una buona alternativa nella condivisione di tempo e spazio con gli animali domestici, diventando questi ultimi una compagnia importante per gli adulti e soprattutto per i bambini. Dobbiamo però ricordare che, soprattutto al gatto, vanno riconosciute importanti esigenze di specie, anche e soprattutto da un punto di vista etologico, cercando quindi di arricchire l'ambiente in cui l'animale vive.

Il nostro modo di prendersi cura di lui influenza profondamente il suo benessere. Se il gatto potesse chiederci quello che gli manca della vita all'aperto sicuramente partirebbe dallo spazio, ed in particolare quello verticale (mensole, scaffali, arrampicatoi, davanzali) dove esplorare, avere un buon punto di osservazione e, all'occorrenza, rifugiarsi. Poi ci chiederebbe dei nascondigli (scatole, cucce con pareti, tende) ed un posto tranquillo e comodo dove riposare. Nell'elenco metterebbe una lettiera lontana dal luogo riposo e cibo e qualche graffiatoio all'ingresso della casa e nelle zone di riposo. E non si farebbe mancare qualche gioco per poter esprimere il comportamento predatorio, giochi che vanno regolarmente sostituiti per assicurare l'effetto sorpresa (corde con attaccate palline di carta o di alluminio o tappi di sughero). E per finire tanti piccoli pasti distribuiti nell'arco della giornata (anche nascosti in posti diversi) ed acqua fresca in vari punti della casa, anche lontano dal cibo, in ciotole larghe con bordo basso in modo che le vibrisse non tocchino l'orlo.

