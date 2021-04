Sos Animali

AVERY E KAREV

Affettuosi e simpatici



Meravigliosi esemplari maschi di cavia peruviana nati nel 2019. Timidi, affettuosi e simpatici come tutti i caviotti.Non sono sterilizzati.



LIMPER

Bellissimo cricetino



Bellissimo criceto maschio nato a novembre 2020. Richiesta gabbia di dimensioni minime 75x45 cm e ruota piena del diametro minimo di 20 cm.



MIELE

Amorevole gattone



Amorevole gattone di circa 6 anni. La sua proprietaria per gravi problemi di salute non può più occuparsi di lui. Abituato in appartamento.



TREVOR

Delizioso piccolino



Delizioso piccolo criceto nato nel novembre del 2020. Deve avere a disposizione una gabbia di dimensioni minime di 75 x 45 cm e ruota piena di diametro minimo di 20 cm.

Per info e adozioni Scrivere a ENPA sezione di Parma – adozioni@enpaparma.it